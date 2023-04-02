أعلن ليستر سيتي رسمياً عن إقالة مدربه برندان رودجرز عقب تعرضه لخسارة جديدة مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه المرة أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
مباشرأخبار الانتقالات | مانشستر يحاول خطف جواو فيليكس وتشافي سيمونز يصدم باريس
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إقالة رودجرز
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إنتر قد يتراجع عن ضم لوكاكو
قالت "توتو سبورت" إن تجديد إعارة روميلو لوكاكو من قبل إنتر الصيف المقبل ليست مضمونة في ظل المستوى الباهت الذي يقدمه اللاعب.
مدير القطاع الرياضي في النادي بيبي ماروتا أكد عودة البلجيكي لتشيلسي الصيف المقبل ثم التفكير في المستقبل من قبل الأطراف المعنية، وذلك في تصريحاته قبل لقاء فيورنتينا السبت.
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ناجلسمان في دائرة اهتمام تشيلسي
قال "فابريزيو رومانو" إن مصير جراهام بوتر كمدرب لتشيلسي عاد ليصبح مهدداً عقب الخسارة من أستون فيلا السبت بالدوري.
وذكر الصحفي الإيطالي أن مجلس إدارة تشيلسي وضع يوليان ناجلسمان في الحسابات عقب إقالة الألماني الشاب مؤخراً من تدريب بايرن ميونخ.
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تين هاج يناقش مصير فيخورست
ناقش مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج مصير مهاجمه المُعار فاوت فيخورست مع الفريق، وشدد على أهمية الهولندي في عملية الضغط وربط الخطوط والهجمات.
وجاء رد المدرب الهولندي للإعلاميين بعد السؤال حول مدى إمكانية استمرار مواطنه من عدمه الموسم المقبل عقب انتهاء إعارته من بيرنلي.
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ليستر يحاول إعادة ماجواير
قالت "صن" إن ليستر سيتي سيعمل في الصيف المقبل على إعادة هاري ماجواير مرة أخرى لصفوفه من مانشستر يونايتد.
وباع "الثعالب" قائد مانشستر الحالي في 2019 بمبلغ قياسي جعله في هذا الصيف المدافع الأغلى في تاريخ اللعبة.
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يونايتد مهتم بفيليكس
كشفت "موندو" عن وجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بضم جواو فيليكس في حال قرر تشيلسي عدم ضمه نهائياً من أتلتيكو مدريد.
وسبق واهتم مانشستر بالبرتغالي قبل رحيله عن أتلتيكو بصيغة الإعارة الجافة نحو البلوز في يناير الماضي مقابل قرابة 13 مليون يورو.
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تشافي سيمونز يصدم باريس
أكد تشافي سيمونز مع "Algemeen Dagblad" على سعادته في صفوف بي إس في الهولندي، في ظل تكرر سؤاله حول البند في عقده الذي يسمح لباريس سان جيرمان بإعادته لصفوفه.
وبحسب "فابريزيو رومانو"، ينص البند على أحقية بي إس جي بإعادة الهولندي الشاب مقابل 12.5 مليون يورو، ولكن اللاعب يملك حق الرفض.