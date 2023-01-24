"ديلي ميل" أشارت إلى أنّ توتنهام يقترب من خطف مهاجم فياريال ومنتخب هولندا أرنوت دانجوما خلال سوق الانتقالات الجارية.
وكان إيفرتون في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لكنّ السبيريز قادر على التوقيع مع اللاعب.
"ديلي ميل" أشارت إلى أنّ توتنهام يقترب من خطف مهاجم فياريال ومنتخب هولندا أرنوت دانجوما خلال سوق الانتقالات الجارية.
وكان إيفرتون في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لكنّ السبيريز قادر على التوقيع مع اللاعب.
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