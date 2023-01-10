أكد رومانو أنّ فيخورست سوف ينضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو.
اللاعب معار من بيرنلي إلى بشكتاش.
أكد رومانو أنّ فيخورست سوف ينضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو.
اللاعب معار من بيرنلي إلى بشكتاش.
Excl: Manchester United have reached full, verbal agreement to sign Wout Weghorst! Understand deal will cost around €3m to Besiktas — Weghorst will join on loan from Burnley. 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2023
Final step needed: Besiktas will only approve the deal if they find the right replacement. pic.twitter.com/3lLOoyA6h2
ذكرت Todofichajes أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد مع هاري كين من توتنهام لخلافة كريم بنزيما.
وأوضحت أنّ السبيرز لن تتخلى عن اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.
محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية أكدت أن البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد في طريقه إلى العاصمة الإنجليزية لندن، للخضوع للكشف الطبي قبل إتمام الانتقال إلى نادي تشيلسي.
التقرير أشار إلى أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وستكلف "البلوز" 11 مليون يورو، وأن الإعلان عنها سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يتكلف تشيلسي براتب جواو فيليكس خلال فترة الإعارة، لكن لن يكون هناك خيار شراء بعد نهاية العقد الحالي.
صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن نادي ريال مدريد الإسباني عازم على تجديد عقد ماركو أسينسيو.
التقرير أكد أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أخبر أسينسيو أنه سيعتمد عليه بصورة أكبر في الفترة المقبلة.
كما أن أنشيلوتي نقل رغبته إلى إدارة ريال مدريد، ومن المتوقع أن يتم تقديم العقد الجديد إلى أسينسيو خلال الأيام القليلة القادمة.
أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي أنه يرغب في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.
ومع غياب البرازيلي جابرييل جيسوس بسبب الإصابة، فإن خيارات أرتيتا الهجومية قليلة إلى حد كبير، وهو ما قد يعطل سعي آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.
وقال أرتيتا في تصريحات بعد مواجهة أكسفورد في كأس إنجلترا:"المشكلة هي أن لدينا مهاجمًا واحدًا فقط، وعلينا التعامل مع ذلك لعدة أشهر حتى عودة جابرييل والأمر ليس سهلًا، سيكون من العظيم أن نحصل على بعض التدعيمات".
شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية أكدت أن النصر السعودي يستهدف التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس قائد نادي برشلونة.
النصر سيحاول إغراء بوسكيتس، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بتقديم عرض ضخم لإقناعه بمزاملة كريستيانو رونالدو.
وأشار التقرير إلى أن النصر سيعرض على بوسكيتس الحصول على راتب يصل إلى 13 مليون يورو.
الصحفي الإنجليزي نزار كانسيلا أكد أن نيوكاسل يونايتد تواصل شفهيًا مع الألماني يوسوفا موكوكو نجم نادي بوروسيا دورتموند على أمل التوقيع معه.
عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.
صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن المغربي يوسف النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لا يرغب في الانضمام إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، رغم الراتب الكبير الذي يعرضه "الهامرز".
التقرير أشار إلى أن النجم المغربي ليس معجبًا بالطقس في إنجلترا، وذلك هو السبب الرئيسي في رفضه للرحيل إلى الدوري الإنجليزي.
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لن يستمر في سباق التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي.
وأشار رومانو إلى أن أوناحي لم يعد ضمن خطط باريس سان جيرمان الذي أصبح يتبع سياسة جديدة تحت قيادة لويس كامبوس، بالثقة في نجوم نادي الشباب.