أفادت "بيلد" بوجود اتصالات من جديد بين يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، وتوتنهام من أجل تولي تدريب الفريق الموسم القادم.

وذكر التقرير أن بعد خروج المدرب الألماني من حسابات البلوز، عاد الجار اللندني سبيرز لإحياء المفاوضات مع ناجلسمان مجدداً.