قالت "كيكر" إن بايرن ميونخ قد يخرج نجمه الشاب ماتياس تيل الصيف المقبل بصيغة الإعارة لاكتساب الخبرات.
الجناح الشاب انضم بمبلغ يقارب 30 مليون يورو الصيف الماضي من رين، ورغم قلة مشاركاته ولكن لفت الانتباه بسرعته ومهارته.
قالت "كيكر" إن بايرن ميونخ قد يخرج نجمه الشاب ماتياس تيل الصيف المقبل بصيغة الإعارة لاكتساب الخبرات.
الجناح الشاب انضم بمبلغ يقارب 30 مليون يورو الصيف الماضي من رين، ورغم قلة مشاركاته ولكن لفت الانتباه بسرعته ومهارته.
كشف "فابريزيو رومانو" عن نية لي كانج إن، نجم مايوركا، مغادرة الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادم.
وقال الصحفي الإيطالي إن اللاعب الكوري يحظى باهتمام من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يشهد الميركاتو القادم صراعاً بينها لضمه.
كشفت "Independent" عن وجود اهتمام من قبل ليفربول بضم متوسط ميدان تشيلسي كونور جالاجر الصيف المقبل.
الدولي الإنجليزي يشارك بصفة متقطعة مع البلوز منذ عودته من الإعارة من كريستال بالاس الصيف الماضي، مما فتح باب الحديث عن مغادرته.
قالت "لاجازيتا" إن إنتر تواصل مع مدرب فريق الشباب كريستيان كيفو لإطلاعه على إمكانية توليه الفريق الأول حال إقالة سيموني إنزاجي قبل نهاية الموسم.
وذكر التقرير أن مباريات يوفنتوس، ساليرينيتانا، وبنفيكا المقبلة ستحدد مصير المدرب الإيطالي من إكمال الموسم من عدمه عقب تدهور النتائج بالدوري.
فتحت إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي الباب للحديث عن خليفته الذي ينتظر أن يُعلن عنه في الأيام المقبلة.
وذكرت "ميرور" أن ماركو سيلفا، مدرب فولهام دخل دائرة الترشيحات بقوة في الساعات الماضية بفضل المستوى المميز لناديه الموسم الجاري.
بينما ذكر "فابريزيو رومانو" أن يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن السابق، بالإضافة إلى روبن أموريم، مدرب سبورتنج، ضمن أبرز الخيارات المطروحة.
وقالت "Independent" إن الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب بي إس جي وتوتنهام السابق، وروبرتو دي زيربي، قائد برايتون الحالي يملكان حظوظاً للظفر بالمنصب.
بحسب "ليستر ميركوري"، أصبح جراهام بوتر المرشح الأوفر حظاً لخلافة برندان رودجرز في تدريب ثعالب ليستر في الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت "ديلي ميل" إن رالف هاسنهوتل، رافائيل بينيتيز، جيسي مارشي، وأدي هوتر مرشحون جميعاً لتدريب ليستر كذلك.