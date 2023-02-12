قالت مصادر مقربة من تشيلسي لصحيفة "تيليجراف" أن ميسون ماونت قد لا يجدد عقده مع الفريق اللندني.

وينتهي عقد متوسط الميدان في 2024 وتم ربطه مؤخراً بليفربول وأندية أخرى كبرى في ظل عدم التوصل لصيغة تفاهم لمد عقده مع ناديه.