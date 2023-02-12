قالت "il messagero" إن نيوكاسل هو أحدث الأندية التي أبدت اهتمامها بضم نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
وارتبط اللاعب بعديد الأندية الكبرى في السنوات الماضية ولكن تمسك ناديه العاصمي الإيطالي بخدماته جعله يستمر في صفوفه.
قالت "il messagero" إن نيوكاسل هو أحدث الأندية التي أبدت اهتمامها بضم نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
وارتبط اللاعب بعديد الأندية الكبرى في السنوات الماضية ولكن تمسك ناديه العاصمي الإيطالي بخدماته جعله يستمر في صفوفه.
قالت مصادر مقربة من تشيلسي لصحيفة "تيليجراف" أن ميسون ماونت قد لا يجدد عقده مع الفريق اللندني.
وينتهي عقد متوسط الميدان في 2024 وتم ربطه مؤخراً بليفربول وأندية أخرى كبرى في ظل عدم التوصل لصيغة تفاهم لمد عقده مع ناديه.
قال موقع "Football Insider" إن ليفربول قرر بيع نجمه محمد صلاح في الصيف المقبل.
وذكر التقرير أن ليفربول سيطلب مبلغاً يتخطى 65 مليون يورو لبيع المصري الذي جدد عقده الصيف الماضي.
أوضح طوني كروس، نجم ريال مدريد، أنه حتى الآن لم يحسم قراره بخصوص تمديد عقده من عدمه مع الملكي.
وجاءت التصريحات الخاصة بالألماني التي نقلتها "ماركا" عقب انتصار ريال مدريد بكأس العالم للأندية الأحد بالمغرب.
ذكرت "لاجازيتا" أن فرانك كيسييه اتصل بمسؤولي إنتر وعرض نفسه على النيراتزوري للرحيل عن صفوف برشلونة.
وقال التقرير إن الصفقة التي سيعرضها النادي الإيطالي على نظيره الكتالوني هي الإعارة مع أحقية أو إلزامية الشراء.