مباشرأخبار الانتقالات | عودة ميسي مؤجلة .. ونيمار مطلوب في إنجلترا
Getty
- -
المسلسل يتجدد .. مبابي يقدم فروض الطاعة إلى ريال مدريد
- -
جواو كانسيلو ليس الأول .. بيب جوارديولا يرفض بيع نجوم مانشستر سيتي إلى برشلونة!
- -
إيدين هازارد يضع مستقبل أسينسيو في ريال مدريد على المحك!
- -
اختار الاثنين! السبب وراء تفضيل كريم بنزيما الاستمرار مع ريال مدريد عن السعودية
- -
لن يُعجب جمهور النادي الكتالوني! الكشف عن سبب زيارة ميسي إلى برشلونة
- -
شرط وحيد لعودة أوباميانج لبرشلونة
أكد فابريتسيو رومانو أن عودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى برشلونة مربوطة فقط بتحسن الوضع المالي لبرشلونة وقوانين اللعب المالي النظيف.
- -
نيمار مطلوب في تشيلسي ومانشستر يونايتد
تحدثت تقارير صحفية عن وجود اهتمام إنجليزي بالحصول على البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، حيث يسعى مانشستر يونايتد لضمه بحسب ما ذكرت صحيفة "فوت ميركاتو"، بعد ساعات من خروج أخبار عن اهتمام تشيلسي به أيضًا.