قالت تقارير إنجليزية إن وست هام سيحاول ضم داني إينجز من أستون فيلا لتعزيز هجومه، وذلك بحسب "تيليجراف".

ولن يتوقف الهامرز عند تلك الصفقة، ولكن حاول أيضاً ضم هاري ماجواير من مانشستر يونايتد بحسب "ديلي ميل" ولكن تم رفض طلبه لاستعارة اللاعب.