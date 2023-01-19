قالت عدة مصادر موثوقة إن بايرن ميونخ سيضم أخيراً يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 7.5 مليون يورو في يناير.
ونجحت الصفقة عقب اقتراب مونشنجلادباخ من الاتفاق مع يوناس أوملين من مونبلييه لتعويض رحيل مواطنه السويسري.
قالت عدة مصادر موثوقة إن بايرن ميونخ سيضم أخيراً يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 7.5 مليون يورو في يناير.
ونجحت الصفقة عقب اقتراب مونشنجلادباخ من الاتفاق مع يوناس أوملين من مونبلييه لتعويض رحيل مواطنه السويسري.
قالت "ميرور" إن آرسنال سيحول تركيزه من تدعيم مركز الجناح عقب الفشل بضم ميخايلو مودريك نحو مركز آخر.
وذكر التقرير أن المدفعجية سيحاولون الصيف المقبل التغلب على منافسة عدة أندية إنجليزية كبرى لضم ديكلان رايس من وست هام.
قالت تقارير إنجليزية إن وست هام سيحاول ضم داني إينجز من أستون فيلا لتعزيز هجومه، وذلك بحسب "تيليجراف".
ولن يتوقف الهامرز عند تلك الصفقة، ولكن حاول أيضاً ضم هاري ماجواير من مانشستر يونايتد بحسب "ديلي ميل" ولكن تم رفض طلبه لاستعارة اللاعب.
قالت "تيليجراف" إن تشيلسي ومانشستر يونايتد حددا دافيد رايا من برينتفورد لتعزيز مركز حراسة المرمى.
وأصبح الحارس الإسباني دولياً مع "لا روخا" وتواجد في كأس العالم قطر الأخيرة عقب تألقه الكبير مع ناديه.
أعلن برشلونة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب لوكاس رومان قادماً من صفوف فيرو كاريل.
وسيمضي اللاعب الشاب عقداً حتى 2026 وسيلعب في صفوف فريق الشباب للبلوجرانا.
قالت "موندو" إن برشلونة قد يعوض رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد عبر ضم جونسالو جيديش في انتقالات يناير.
الجناح البرتغالي انضم إلى وولفرهامبتون من فالنسيا الصيف الماضي ولكن يعاني للمشاركة منذ وصول جولين لوبيتيجي مدرباً للفريق.
كشفت صحيفة " Evening Standard " البريطانية عن ترحيب توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.
وأشارت إلى أن الألماني قد يعود مرة أخرى للعاصمة الإنجليزية لندن عن طريق توتنهام، في حالة إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي بعد سلسلة النتائج المحبطة التي يعاني منها فريقه في الأسابيع الأخيرة.