ذكرت "تايمز" أن هوجة تشيلسي في سوق الانتقالات لم تتوقف بعد، وأن الهدف المقبل سيكون متوسط ميدان إيفرتون أمادو أونانا.

أونانا انضم الصيف الماضي فقط من ليل للفريق الإنجليزي، ولكن بحسب التقرير، لا يشعر اللاعب بالسعادة في ظل منافسة الفريق على تفادي الهبوط.