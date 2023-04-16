قالت "ستار" إن باتريك فييرا قد يعود سريعاً للعمل في إنجلترا بعد أن تم ترشيحه لخلافة ستيف كوبر بنوتنجهام فورست.

ويعاني فورست من تراجع النتائج مؤخراً، مما جعل كوبر تحت الضغط ومرشحاً للإقالة حال خسر الفريق من مانشستر يونايتد الأحد.