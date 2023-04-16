مباشرأخبار الانتقالات | طوني كروس يختار فريقه الموسم المقبل وجوارديولا يحدد وجهة جود بيلينجهام

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Toni Kroos Real MadridGetty Images
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    يوفنتوس سيضم ميليك نهائياً

    أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود تحركات من قبل إدارة يوفنتوس لضم أركاديوش ميليك بصفة نهائية من مارسيليا.

    ويلعب البولندي بصفة الإعارة من مارسيليا، ولكن يوجد بند بأحقية الشراء نهائياً مقابل 7 مليون يورو سيفعله النادي بحسب التقرير.

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    فييرا قد يعود سريعاً للتدريب

    قالت "ستار" إن باتريك فييرا قد يعود سريعاً للعمل في إنجلترا بعد أن تم ترشيحه لخلافة ستيف كوبر بنوتنجهام فورست.

    ويعاني فورست من تراجع النتائج مؤخراً، مما جعل كوبر تحت الضغط ومرشحاً للإقالة حال خسر الفريق من مانشستر يونايتد الأحد.

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    مانشستر عازم على الإبقاء على سابيتزر

    أوضحت "صن" أن مانشستر عازم على الإبقاء على مارسيل سابيتزر الصيف المقبل عقب انتهاء إعارته من بايرن ميونخ.

    وأوضح التقرير أن يونايتد يأمل في أن يخفض بايرن ميونخ مطالبه من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي، إذ يطلب مبلغاً في حدود 30 مليون يورو.

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    تشافي يستبعد رحيل جافي

    في حديثه بالمؤتمر الصحفي للقاء خيتافي، استبعد مدرب برشلونة فكرة رحيل نجمه الشاب جافي عقب أزمته الأخيرة الخاصة بتسجيل عقده الجديد.

    وقال تشافي إن اللاعب الصغير لن يكون سعيداً في أي فريق آخر بنفس مقدار سعادته في برشلونة، وذلك عقب التقارير التي ربطته بتشيلسي وبايرن ميونخ.

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    بيلينجهام يميل نحو سيتي

    كشفت "ميرور" عن تفوق مانشستر سيتي في الوقت الراهن على ريال مدريد وليفربول في سباق التعاقد مع جود بيلينجهام.

    وذكر التقرير أن لاعب بوروسيا دورتموند لا يمانع اللعب في سيتي ولكن طلب ضمانات أن يكون مدربه هو بيب جوارديولا.

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    كروس سيجدد مع مدريد

    أعلنت "ماركا" عن اتخاذ طوني كروس قراراً نهائياً بالاستمرار مع ريال مدريد وقبول عرضه للتمديد لعام إضافي حتى 2024.

    وتم ربط النجم الألماني بعدة عروض سعودية وحتى الاعتزال، ولكن بحسب التقرير اختار كروس البقاء مع الملكي عقب شعوره بقدرته على المواصلة في أعلى المستويات.