ذكرت "ABC" أن ريال مدريد كان مهتماً بخدمات إينزو فيرنانديز المنتقل حديثاً لصفوف تشيلسي من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن الأرجنتيني كان بديلاً لجود بيلينجهام في خطط الملكي، إذ يعتبر أن لاعب بوروسيا دورتموند أصبح أقرب لأحد أندية بلاده.
ذكرت "ABC" أن ريال مدريد كان مهتماً بخدمات إينزو فيرنانديز المنتقل حديثاً لصفوف تشيلسي من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن الأرجنتيني كان بديلاً لجود بيلينجهام في خطط الملكي، إذ يعتبر أن لاعب بوروسيا دورتموند أصبح أقرب لأحد أندية بلاده.
عقب فشل انتقاله لصفوف أونيون برلين بسبب الاختلاف حول بنود العقد، دخل بشكتاش على الخط من أجل ضم إيسكو.
اللاعب الذي فسخ عقده مع إشبيلية سيحاول العملاق التركي ضمه في الأيام المقبلة بحسب "إكريم كونور".
أفادت "فوتوماك" بأن جلطة سراي بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع أنخيل دي ماريا الصيف المقبل عقب نهاية عقده في يوفنتوس.
وذكر التقرير أن المدير الرياضي للنادي التركي إردن تيمور يقود المفاوضات بنفسه من أجل ضم الجناح الأرجنتيني لصفوفه.
كشفت "ديلي ميل" عن فسخ السد القطري عقده مع نجمه الغاني أندريه أيو في ظل رغبة الأخير بالعودة للعب في إنجلترا.
وطار اللعب بالفعل للدخول في مفاوضات مع إيفرتون لضمه مجاناً لصفوفه بحسب التقرير، وأوضحت أن نوتنجهام فورست أيضاً مهتم باللاعب.
أوضحت "سبورت" أن سيرجيو بوسكيتس على أعتاب الانتقال لصفوف إنتر ميامي الصيف القادم وعدم التمديد مع برشلونة.
وقال التقرير إن ديفيد بيكهام الذي يملك النادي الأمريكي يضغط على متوسط ميدان البلوجرانا من أجل الموافقة على العرض الأمريكي.
أكد رؤول بريسا، رئيس رايو فايوكانو، مع "كوبي" عن أن فران جارسيا سيعود لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل.
وقالت تقارير إن الملكي سيدفع قرابة خمسة مليون يورو للحصول على الظهير الأيسر مجدداً عقب بيعه في 2020 لفايكانو مقابل مليوني يورو.