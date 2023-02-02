أكد رؤول بريسا، رئيس رايو فايوكانو، مع "كوبي" عن أن فران جارسيا سيعود لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

وقالت تقارير إن الملكي سيدفع قرابة خمسة مليون يورو للحصول على الظهير الأيسر مجدداً عقب بيعه في 2020 لفايكانو مقابل مليوني يورو.