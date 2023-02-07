أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أن نادي آرسنال أصبح قريبًا من الحصول على خدمات اللاعب ملينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو، حيث قرر اللاعب الرحيل عن ناديه الإيطالي بشكل نهائي.