قال "إكريم كونور" إن ريال مدريد وبايرن ميونخ قد دخلا الصراع على موهبة هامبورج سايدو بالدي في الأيام الماضية.
اللاعب الذي يبلغ من العمر فقط 14 عاماً جذب أنظار برشلونة بعد أن أكدت تقارير تحرك البلوجرانا مبكراً لضمه في الأيام الماضية.
قال "إكريم كونور" إن ريال مدريد وبايرن ميونخ قد دخلا الصراع على موهبة هامبورج سايدو بالدي في الأيام الماضية.
اللاعب الذي يبلغ من العمر فقط 14 عاماً جذب أنظار برشلونة بعد أن أكدت تقارير تحرك البلوجرانا مبكراً لضمه في الأيام الماضية.
أوضح والد البلجيكي أكسيل فيتسل، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، مع "RBTF" أن نجله طلب الاجتماع مع مدرب الفريق دييجو سيميوني لمناقشة موقفه.
وقال والد فيتسل إن الأخير لا يحب فكرة الجلوس احتياطياً وليس سعيداُ، وسيناقش الحلول المطروحة أمامه إذا استمر الوضع.
رفض مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه التعليق بشكل واضح على التقارير التي تحدثت عن رحيله بنهاية الموسم بسبب الإخفاق الأوروبي.
وقال المدرب للإعلام عقب لقاء بريست إنه في حديث مستمر مع الإدارة، وأن المدير الرياضي لويس كامبوس يسانده بشكل قوي.
كشف "فابريزيو رومانو" عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع خوليان ألفاريز من أجل تمديد عقده.
وذكر الصحفي المختص بالانتقالات أن الأرجنتيني سيوقع عقداً حتى 2028 بعد الحديث عن اهتمام متزايد من عدة أندية كبرى.
أوضحت "سبورت" بأن برناردو سيلفا يفضل العودة للعب في بلاده البرتغال أو الانتقال إلى برشلونة إذا رحل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل.
وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان هو الآخر مهتم باللاعب البرتغالي، وسيحاول تقديم عرض مادي مهم لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه.
قالت "سبورت" إن باريس سان جيرمان يبحث عن ثورة الصيف المقبل في صفوفه واستهدف عثمان ديمبيلي.
ورغم تجديد الجناح الفرنسي مع برشلونة، ولكن سيحاول بي إس جي بحسب التقرير إغراء اللاعب بالعودة للعب إلى بلاده.