قال "فابريزيو رومانو" إن أياكس حدد حارس فياريال جيرونيمو رولي ليضمه في انتقالات يناير.
ورغم كونه يشارك بصفة أساسية في فياريال، ولكن قال الصحفي الإيطالي إن هناك اتصالات بالفعل بدأت بين الأطراف المعنية لإتمام الصفقة.
قال "فابريزيو رومانو" إن أياكس حدد حارس فياريال جيرونيمو رولي ليضمه في انتقالات يناير.
ورغم كونه يشارك بصفة أساسية في فياريال، ولكن قال الصحفي الإيطالي إن هناك اتصالات بالفعل بدأت بين الأطراف المعنية لإتمام الصفقة.
أعلن كالياري الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالية عن تعيين المدرب المخضرم كلاوديو رانييري مدرباً للفريق.
رانييري سبق له تدريب كالياري قبل قرابة 30 عاماً في الفترة ما بين 1988 و1991.
Un'attesa lunga trent'anni.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 23, 2022
Bentornato a casa, Mister.
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بحسب موقع "romagiallorossa"، لن يرحل جوزيه مورينيو عن تدريب روما على الأقل حتى نهاية الموسم.
وتم ربط المدرب بقيادة منتخب بلاده البرتغال، كما خرجت تقارير الجمعة قالت إن البرازيل هي الأخرى مهتمة بمدرب ذئاب العاصمة الإيطالية.
قالت "كورييري" إن ميلان حدد موعداً عقب نهاية فترة الأعياد للاجتماع مع نجمه رافائيل لياو لمناقشة مسألة مد عقده.
وسيعرض الروسونيري عقداً براتب سنوي يقارب سبعة مليون يورو من أجل إقناع البرتغالي بالتمديد.
أصبح لويس سواريز قريباً من إتمام انتقاله إلى فريقه المستقبلي بحسب الصحفي "إكريم كونور".
وعقب ربطه بالدوري المكسيكي والأمريكي مؤخراً، قال "كونور" إن سواريز سينتقل لصفوف جريميو البرازيلي.
أوضح عز الدين أوناحي، نجم المغرب، في حوار مع موقع ناديه الرسمي أنجيه الأسس التي على أساسها سيختار فريقه المستقبلي.
وأكد لاعب الوسط المتألق أن المشروع الرياضي هو الأساس الذي سيختار عليه ناديه القادم، وأنه لا يفضل دوري معين على آخر.
ذكر "إكريم كونور" أن هناك صراع بين أندية دوري المحترفين الأمريكي للتعاقد مع إيدين هازارد من ريال مدريد.
ويحاول تورونتو الكندي ونظيره لوس أنجلوس ضم النجم البلجيكي الذي لا يدخل في حسابات كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.