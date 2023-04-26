نجح نادي برايتون الإنجليزي في إقناع نجمه الشاب إيفان فيرجسون بالبقاء بالفريق لفترة أطول وسط اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه.
وأعلن برايتون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن توقيع اللاعب على عقد جديد يستمر حتى يونيو 2028.
نجح نادي برايتون الإنجليزي في إقناع نجمه الشاب إيفان فيرجسون بالبقاء بالفريق لفترة أطول وسط اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه.
وأعلن برايتون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن توقيع اللاعب على عقد جديد يستمر حتى يونيو 2028.
Ferguson 28. ✍️ pic.twitter.com/aqYl3M0Qrt— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 25, 2023
يرفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فكرة التخلي عن الجناح البرازيلي رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقًا لـ" Javi Miguel Club" فإن برشلونة لن يبيع رافينيا إلا في حالة وصول عرضًا ضخمًا للتعاقد معه لا يقل عن 90 مليون يورو.
كشف جان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا، عن استحالة الاحتفاظ بالمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند في حالة وصول بعض العروض الضخمة لضمه في الصيف.
وقال المدرب الإيطالي عن هدف مانشستر يونايتد المُلقب بـ"هالاند الجديد":"لم أشاهد العديد من المهاجمين يؤدون بنفس طريقة هويلوند في سن العشرين، يمكنه التطور بشكل أكبر، والأندية الكبرى ستحاول التعاقد معه".
وأضاف:"لو وصلنا عرضًا ضخمًا من أجل الحصول على خدماته في الصيف سيكون من المستحيل بالنسبة لنا رفض هذا العرض".
أكدت شبكة "سكاي" الألمانية أن داني أولمو جناح نادي لايبزيج الألماني قد يرحل عن الفريق في حالة عدم التوقيع على عقد جديد.
وأشارت إلى أن النادي يريد جعل أولمو أحد أكثر اللاعبين أجرًا بالفريق، ولكن في حالة عدم موافقته على التجديد سيرحل اللاعب بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو، وسط اهتمام متزايد من برشلونة بضمه.
❗️News #Olmo: The players management has received the final offer from Leipzig now! If he would sign the new contract beyond 2024 he will become one of the top earners in the club. In case of rejection Leipzig wants to sell him this summer. Valuation: €30m. Via @philipphinze24… pic.twitter.com/dPwSBsWHLa— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 25, 2023
بدأ نادي نيوكاسل الإنجليزي التخطيط للصفقات المحتمل القيام بها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم الفريق في حالة التواجد بدوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر يأتي على رأس أهداف نيوكاسل، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 31 مليون جنيه استرليني.
كشف موقع "fussballtransfers" الألماني عن قيام حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بالجلوس مع ألفونسو ديفيس وجمال موسيالا.
وأشار إلى أن الهدف من جلسة حميديتش مع الثنائي، كان لإقناع كل منهما بالبقاء مع النادي والتوقيع على عقد جديد لضمان استمرارهما لفترة أطول.