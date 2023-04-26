مباشرأخبار الانتقالات | شرط برشلونة لبيع نجمه وهالاند الجديد يقترب من الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Rasmus Hojlund Atalanta 2022Getty Images
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    تجديد نجم برايتون

    نجح نادي برايتون الإنجليزي في إقناع نجمه الشاب إيفان فيرجسون بالبقاء بالفريق لفترة أطول وسط اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه.

    وأعلن برايتون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن توقيع اللاعب على عقد جديد يستمر حتى يونيو 2028.

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    شرط بيع رافينيا

    يرفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فكرة التخلي عن الجناح البرازيلي رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

    ووفقًا لـ" Javi Miguel Club" فإن برشلونة لن يبيع رافينيا إلا في حالة وصول عرضًا ضخمًا للتعاقد معه لا يقل عن 90 مليون يورو.

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    صفقة محتملة لهالاند الجديد

    كشف جان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا، عن استحالة الاحتفاظ بالمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند في حالة وصول بعض العروض الضخمة لضمه في الصيف.

    وقال المدرب الإيطالي عن هدف مانشستر يونايتد المُلقب بـ"هالاند الجديد":"لم أشاهد العديد من المهاجمين يؤدون بنفس طريقة هويلوند في سن العشرين، يمكنه التطور بشكل أكبر، والأندية الكبرى ستحاول التعاقد معه".

    وأضاف:"لو وصلنا عرضًا ضخمًا من أجل الحصول على خدماته في الصيف سيكون من المستحيل بالنسبة لنا رفض هذا العرض".

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    أولمو إلى برشلونة؟

    أكدت شبكة "سكاي" الألمانية أن داني أولمو جناح نادي لايبزيج الألماني قد يرحل عن الفريق في حالة عدم التوقيع على عقد جديد.

    وأشارت إلى أن النادي يريد جعل أولمو أحد أكثر اللاعبين أجرًا بالفريق، ولكن في حالة عدم موافقته على التجديد سيرحل اللاعب بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو، وسط اهتمام متزايد من برشلونة بضمه.

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    نيوكاسل يحلم بنجم إنتر

    بدأ نادي نيوكاسل الإنجليزي التخطيط للصفقات المحتمل القيام بها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم الفريق في حالة التواجد بدوري أبطال أوروبا.

    وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر يأتي على رأس أهداف نيوكاسل، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 31 مليون جنيه استرليني.

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    تجديد ثنائي بايرن

    كشف موقع "fussballtransfers" الألماني عن قيام حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بالجلوس مع ألفونسو ديفيس وجمال موسيالا.

    وأشار إلى أن الهدف من جلسة حميديتش مع الثنائي، كان لإقناع كل منهما بالبقاء مع النادي والتوقيع على عقد جديد لضمان استمرارهما لفترة أطول.