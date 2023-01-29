مباشرأخبار الانتقالات | سيتي يحسم مصير جوارديولا من برشلونة وتشيلسي يواصل صفقاته

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty
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    فيورنتينا يستهدف زاباتا

    ذكرت "لا نازيوني" أن فيورنتينا يستهدف التعاقد مع مهاجم أتالانتا دوفان زاباتا في الأيام الأخيرة من ميركاتو الشتاء.

    اللاعب فقد مكانته كأساسي مع فريق جيان بييرو جاسبيريني، مما قد يفتح المجال لخروجه في انتقالات يناير.

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    مفاوضات بين ريال وأسينسيو

    بحسب "ماركا"، سيجتمع ريال مدريد مع وكيل لاعبه ماركو أسينسيو جورجي مينديش الأسبوع المقبل.

    وذكر التقرير أن أولوية اللاعب البقاء في مدريد والحصول على دور أفضل معه، وليس جمع المزيد من الأموال.

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    تشيلسي يستهدف فلاهوفيتش

    قال الصحفي "بن جيكوبز" إن تشيلسي قد يتحرك لضم دوشان فلاهوفيتش الصيف المقبل إذا تخلص من كاي هافيرتس.

    وأضاف الصحفي أن وضعية يوفنتوس الحالية المتعلقة بعدة قضايا يتم النظر فيها قد تدفع مجموعة من نجومه للمغادرة.

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    إنتر يستهدف ليندلوف

    قالت "سكاي" إن إنتر يستهدف ضم فيكتور ليندلوف من مانشستر يونايتد لتعويض رحيل ميلان شكرينيار المتوقع.

    وذكر التقرير أن اللاعب مطلوب بصيغة الإعارة وهو ما يرفضه يونايتد، وأضافت أن تياجو دجالو من ليل ورودريجو بيكاو من أودينيزي مرشحان أيضاً للانضمام في يناير.

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    مفاوضات إنتر وباريس بخصوص شكرينيار

    ذكرت "سكاي" أن إنتر وباريس سان جيرمان في مفاوضات من أجل رحيل ميلان شكرينيار فوراً إلى بي إس جي بيناير.

    وعرض النادي الفرنسي 10 مليون يورو للاعب المنتهي عقده بحلول يونيو المقبل، بينما يطلب إنتر 20 مليوناً بحسب التقرير.

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    سيتي ينفي رحيل جوارديولا

    أوضح مدير مانشستر سيتي فيران سوريانو طبيعة تصريحات مدرب ناديه بيب جوارديولا بخصوص العودة إلى برشلونة.

    وذكر سوريانو مع "DAZN" أن تم فهم التصريحات بشكل غير صحيح، وأن المدير الفني قال لو كنت مدرباً مساعداً، وأنه رئيس الجهاز الفني ومستمر مع ناديه للعامين ونصف المقبلين.