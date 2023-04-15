بحسب "90min"، لم يحسم برشلونة بعد مسألة التعاقد مع إلكاي جوندوان من صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

ورغم اقتراب التوصل لاتفاق شخصي بحسب تقارير في إنجلترا وإسبانيا، ولكن وكيل الدولي الألماني أكد مع ميرور عدم صحتها.