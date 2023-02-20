ذكرت "ديلي ميل" أنّ ريال مدريد يسعى للتعاقد مع كريستيان روميرو من صفوف توتنهام لتعزيز خط الدفاع.
وكان روميرو قريبًا من برشلونة، إذ أكد في تصريحات سابقة أنّ ليونيل ميسي طلب منه الانضمام إلى النادي الكتالوني حينما كان لاعبًا هناك.
ذكرت "ديلي ميل" أنّ ريال مدريد يسعى للتعاقد مع كريستيان روميرو من صفوف توتنهام لتعزيز خط الدفاع.
وكان روميرو قريبًا من برشلونة، إذ أكد في تصريحات سابقة أنّ ليونيل ميسي طلب منه الانضمام إلى النادي الكتالوني حينما كان لاعبًا هناك.
كشفت تقارير صحفية اقتراب مارسيلو من الانضمام إلى صفوف لوس أنجلوس جلاكسي بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس.
ورغم اهتمام النصر بضم اللاعب، لكن البرازيلي يبدو قريبًا من الدوري الأمريكي.
A source close to the LA Galaxy tells me that the club is in negotiations to sign the left back Marcelo.— Gustavo Guimarães (@GdeGustavo83) February 18, 2023
The 34 y/o Brazilian spent four months with Olympiacos where he appeared in 10 games and scored 3 goals. #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/kuQLJ7h8Ot
قال "فوتبول إنسايدر" إن نيوكاسل يتابع موقف مدافع آرسنال كيران تيرني تمهيداً للتحرك لضمه في الصيف المقبل.
ويعاني الظهير الأيسر من قلة المشاركات مع فريق ميكيل أرتيتا بسبب الإصابات والاعتماد بشكل أكبر على أوليكساندر زينتشينكو.
أوضحت "إكسبريس" أن تحركات ليفربول في ميركاتو الصيف المقبل مرتبطة بتأهله من عدمه لدوري أبطال أوروبا.
وذكر التقرير أن اهتمام الريدز بجود بيلينجهام من دورتموند وميسون ماونت من تشيلسي سيصبح أقوى في حال تأمين العبور للبطولة القارية الأهم.
ذكرت "ميرور" أن تشيلسي سيجدد الثقة في مدربه جراهام بوتر رغم توالي النتائج السلبية في الفترة الأخيرة على الصعيد المحلي والأوروبي.
وقال التقرير إن مالك البلوز تود بولي يثق في إمكانيات بوتر ويراه الأمثل لقيادة مشروعه مع البلوز في الفترة المقبلة رغم سوء النتائج.
خرج جوزيه مورينيو بتصريحات مع "DAZN" عقب انتصار فريقه روما على فيرونا لحساب الدوري تثير قلق جمهور الفريق.
البرتغالي قال إنه سيتحدث عن مستقبله بحلول نهاية الموسم، وأنه يملك الكثير ليقوله، متعجباً من صافرات الجمهور الذي لا يعرف العمل الذي يقوم به فريقه على حد تعبيره.
قال موقع "فيكاخيس" إن بايرن ميونخ هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي.
وكان اللاعب قريباً من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في ميركاتو يناير، ولكن الصفقة لم تتم بسبب تأخر البلوز في التعاملات الورقية بحسب التقارير.
كشفت "موندو" أن سيرجيو جوميز قد يغادر مانشستر سيتي الصيف المقبل رغم انضمامه الصيف الماضي فقط من صفوف أندرلخت.
الظهير الأيسر الإسباني فشل في فرض نفسه على تشكيل بيب جوارديولا، وقال التقرير إن إشبيلية مهتم بخدمات الظهير الأيسر.