ذكرت "ديلي ميل" أنّ ريال مدريد يسعى للتعاقد مع كريستيان روميرو من صفوف توتنهام لتعزيز خط الدفاع.

وكان روميرو قريبًا من برشلونة، إذ أكد في تصريحات سابقة أنّ ليونيل ميسي طلب منه الانضمام إلى النادي الكتالوني حينما كان لاعبًا هناك.