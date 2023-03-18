مباشرأخبار الانتقالات | ريال مدريد يحسم مصير براهيم دياز ويدخل صراع هاري كين

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Harry Kane Tottenham 2022-23 Champions LeagueGetty
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    برشلونة يراقب كييزا

    قال "كالتشيو ميركاتو" إن برشلونة مهتم بنجم وجناح يوفنتوس فيديريكو كييزا وقد يتحرك لضمه الصيف القادم.

    وذكر التقرير أن البلوجرانا قد يضحي بعثمان ديمبيلي أو فيران توريس لتوفير الأموال من أجل إنهاء ضم الإيطالي.

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    ريال مدريد مهتم بلوكاكو

    قال موقع "فيكاخيس" إن ريال مدريد يضع روميلو لوكاكو ضم لائحة اللاعبين المرشحين مستقبلاً لتعويض كريم بنزيما.

    وقال التقرير إن البلجيكي الذي يلعب مُعاراً مع إنتر من صفوف تشيلسي يحظى باهتمام من إدارة النادي الملكي.

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    كانتي يجدد مع تشيلسي

    ذكرت "صن" أن تشيلسي سيعرض على متوسط ميدانه نجولو كانتي تمديد عقده لعامين إضافيين في الفترة المقبلة.

    ويأتي عرض مد العقد على الرغم من غياب النجم الفرنسي لعدة أشهر عن الملاعب بداعي الإصابة.

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    ريال يدخل صراع هاري كين

    قالت "ديلي ميل" إن ريال مدريد هو آخر الأندية التي قررت دخول صراع التعاقد مع هاري كين الصيف القادم.

    وتم ربط مهاجم وقائد توتنهام بالانتقال إلى مانشستر يونايتد لتعزيز مركز رأس الحربة، بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

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    دي يونج سعيد في برشلونة

    أكد فرينكي دي يونج مع "TV3" على سعادته في صفوف برشلونة على الرغم من التقارير المستمرة عن رحيله المحتمل.

    وقال متوسط الميدان الهولندي إنه يأمل في أن يستمر لاعباً في صفوف البلوجرانا لعدة سنوات مقبلة.

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    ريال مدريد يجدد لبراهيم دياز

    أوضح "فابريزيو رومانو" أن ريال مدريد قد حسم قراره بخصوص مستقبل براهيم دياز الذي يلعب مع ميلان على سبيل الإعارة.

    وقال الصحفي الإيطالي إن الملكي يعمل على التفاصيل الأخيرة في مسألة تمديد عقد صانع الألعاب الإسباني المغربي.