ذكرت صحيفة " Fichajes" أنّ ريال مدريد لا يمانع التخلي عن مدافع الفريق، فيرلاند ميندي، في الصيف المقبل مقابل 60 مليون يورو.

وأوضحت أنّ مانشستر سيتي وآرسنال على رأس الفرق التي ترغب في ضمه.