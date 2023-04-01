مباشرأخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد سعر مدافعه، وبرشلونة قد يخسر أنسو فاتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 1 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

ANSU FATI BARCELONA LALIGA 01042023Getty Images
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    برشلونة قد يخسر أنسو فاتي

    بحسب "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ آرسنال يرغب في التعاقد مع أنسو فاتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

    الصحيفة أشارت إلى أنّ موقف اللاعب وأزمته الأخيرة في برشلونة قد تدفعه للرحيل.

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    ريال مدريد مستعد للتخلي عن لاعبه

    ذكرت صحيفة " Fichajes" أنّ ريال مدريد لا يمانع التخلي عن مدافع الفريق، فيرلاند ميندي، في الصيف المقبل مقابل 60 مليون يورو.

    وأوضحت أنّ مانشستر سيتي وآرسنال على رأس الفرق التي ترغب في ضمه.

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    برشلونة يعرض لاعبيه على إنتر

    أوضحت "سبورت" أن برشلونة يرفض فكرة ترك فرانك كيسييه يغادر إلى إنتر في الصيف، ولكن عرض مجموعة من لاعبيه بالمقابل.

    وقال التقرير أن الأسماء المعروضة هي إريك جارسيا، جوردي ألبا، نيكو جونزاليس، فيران توريس، وصامويل أومتيتي.

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    شميدت يجدد مع بنفيكا

    أعلن بنفيكا عن تمديد عقد مدربه روجر شميدت حتى 2026 في ظل الموسم المميز الذي يعيشه الفريق البرتغالي حتى الآن.

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    كلوب يؤكد تحركات ليفربول الصيفية

    أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب حاجة فريقه لإجراء بعض التغييرات في قوامه من أجل العودة للمنافسة على الألقاب من جديد.

    وقال الألماني في المؤتمر الصحفي الجمعة الأكيد أن الفريق سيدخل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، دون توضيح الأسماء المهتم بها.

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    بوتر يناقش لوكاكو وكوفاتشيتش

    ناقش مدرب تشيلسي جراهام بوتر مستقبل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش مع الفريق وأوضح أن اللاعب مهم وأصبح قائداً للفريق في الفترة الماضية، وذلك رغم اقتراب انتهاء عقده في صيف 2024 دون تمديده.

    وعرج المدير الفني في المؤتمر الصحفي الجمعة على مصير روميلو لوكاكو المُعار إلى إنتر، وأكد أن البلجيكي يتم متابعته عن كثب ويظل لاعباً للبلوز، وسيتم تقييمه في الصيف.

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    كولو مواني يصدم الكبار

    أفادت "سبورت 1" بوجود قرار من مهاجم آينتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني برفض عرض كلاً من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

    وأوضح التقرير أن المهاجم الشاب يفضل الاستمرار في ألمانيا ويعجبه خيار الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الذي أبدى اهتماماً بالفرنسي.

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    جواو فيليكس إلى أستون فيلا؟

    كشف مدرب أستون فيلا أوناي إيمري بالمؤتمر الصحفي الجمعة لناديه عن أن فريقه كان يملك إمكانية ضم جواو فيليكس في يناير الماضي.

    وقال المدرب الإسباني إن اللاعب البرتغالي رفض العرض لتفضيله اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا ببقية الموسم، ولذا اختار تشيلسي.