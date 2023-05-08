قال "إكريم كونور" إن نابولي لا يمانع بيع نجم دفاعه كيم مين جاي إذا وصله عرض في حدود 70 مليون يورو الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن كبار إنجلترا وعلى رأسهم قطبي مانشستر وليفربول، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، مهتمون بالمدافع الكوري.