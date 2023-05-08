قال "إكريم كونور" إن نابولي لا يمانع بيع نجم دفاعه كيم مين جاي إذا وصله عرض في حدود 70 مليون يورو الصيف المقبل.
وذكر التقرير أن كبار إنجلترا وعلى رأسهم قطبي مانشستر وليفربول، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، مهتمون بالمدافع الكوري.
قال "إكريم كونور" إن نابولي لا يمانع بيع نجم دفاعه كيم مين جاي إذا وصله عرض في حدود 70 مليون يورو الصيف المقبل.
وذكر التقرير أن كبار إنجلترا وعلى رأسهم قطبي مانشستر وليفربول، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، مهتمون بالمدافع الكوري.
بحسب "سبورت"، طلب توتنهام من برشلونة تسمية السعر الذي يريده من أجل بيع متوسط ميدانه فرانك كيسييه الصيف القادم.
وقالت الجريدة الكتالونية إن الإيفواري قد يتم بيعه من أجل توفير سيولة مادية، وليس لأسباب فنية، الأمر الذي سيتم شرحه للاعب.
رغم تسببه بهدف الخسارة ضد وست هام مساء الأحد، رحب إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، ببقاء حارس الفريق دافيد دي خيا الموسم المقبل بحسب "أتلتيك".
ودخل يونايتد في مفاوضات مكثفة مع الحارس الإسباني في الأسابيع الماضية من أجل توقيع عقد جديد مع الفريق بحسب عدة مصادر مطلعة.
ناقش إداري آينتراخت فرانكفورت أكسيل هيلمان الشائعات المنتشرة بخصوص نجمه راندال كولو مواني مع "بيلد".
وقال هيلمان إن سعر 90 مليون يورو المطروح يبدو قليلاً بالنظر لسوق الانتقالات الدولية، وأن السيناريو الأنسب بالنسبة له بقاء اللاعب في ظل عقده طويل الأمد مع فرانكفورت.
أعلنت "سكاي" عن توصل روما لاتفاق مع النجم الجزائري حسام عوار من أجل الانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل مجاناً عقب انتهاء عقده مع ليون.
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وكان متوسط الميدان هدفاً للنصر السعودي في يناير الماضي عندما كان يدربه المدير الفني السابق لليون رودي جارسيا، والذي طلب لاعبه السابق بحسب التقارير.
أعلن نادي بيرنلي عن تجديد عقد المدرب فينسنت كومباني لمدة خمس سنوات.
وأنهى النادي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز أحلام توتنهام بالتعاقد مع المدرب الشاب.
We're delighted to announce that manager Vincent Kompany has signed a new contract to extend his commitment with the Club 📝— Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) May 7, 2023