أكدت "ديلي ميل" وجود تحركات من مانشستر يونايتد لضم مدافع موناكو أكسيل ديساسي في يناير الجاري.
وليس فقط يونايتد المهتم بالفرنسي الدولي، ولكن هناك أيضاً توتنهام ووست هام من الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب التقرير.
أكدت "ديلي ميل" وجود تحركات من مانشستر يونايتد لضم مدافع موناكو أكسيل ديساسي في يناير الجاري.
وليس فقط يونايتد المهتم بالفرنسي الدولي، ولكن هناك أيضاً توتنهام ووست هام من الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب التقرير.
قال "fichajes" إن سيرخيو راموس على الأرجح لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان وسيعود لليجا من جديد.
وأوضح التقرير أن راموس قد يلعب مجدداً مع ناديه القديم إشبيلية، ولكن سيكون مطالباً بتخفيض راتبه بشكل كبير.
أعلن بايرن ميونخ رسمياً عن انضمام الدولي الهولندي دالي بليند بعقد لمدة ستة شهور حتى نهاية الموسم الجاري.
Servus @FCBayern ! 👋#MiaSanMia pic.twitter.com/gMBtM2yNDl— Daley Blind (@BlindDaley) January 5, 2023
قالت "ماركا" إن ريال مدريد سيكون عليه دفع مبلغاُ يقارب 110 مليون يورو من أجل الحصول على جود بيلينجهام.
وذكر التقرير أن المبلغ سيضاف عليه حوافز ومتغيرات قد ترفع القيمة النهائية حال توصل الملكي لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بخصوص الإنجليزي.
بحسب "سكاي"، أرسل يوفنتوس كشافيه لمباراة سبيزيا وأتالانتا الأخيرة لمراقبة مدافع الأخير جيورجيو سكالفيني.
اللاعب الإيطالي الشاب يحظى باهتمام من إنتر أيضاً وقالت التقارير إن أتالانتا يطلب مبلغاً في حدود 40 مليون يورو لبيعه.
شوهد داريا سرنا، المدير الرياضي لشاختار، في مدرجات "ستامفورد بريدج" أثناء لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي الخميس.
تواجد المدير الرياضي الكرواتي أشعل الشائعات بخصوص مستقبل نجمه ميخايلو مودريك، وسط حديث عن اجتماع بين سرنا ومسؤولي البلوز لمناقشة انتقال اللاعب المطلوب في آرسنال أيضاً.
كشف "إكريم كونور" عن المبلغ الذي يطلبه أياكس من أجل بيعه نجمه الغاني محمد قدوس والذي يحظى بمتابعة كبار القوم في أوروبا.
وقال الصحفي المتخصص في الانتقالات إن النادي الهولندي يطلب مبلغاً في حدود 50 مليون يورو للاعب الذي يراقبه ميلان، مانشستر يونايتد، وعدة أندية كبرى.