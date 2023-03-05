مباشرأخبار الانتقالات | أدريين رابيو بديل إلكاي جوندوان ومانشستر سيتي يحدد سعر برناردو سيلفا لبرشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Bernardo Silva Pep Guardiola Manchester City Newcastle Premier League 2022-23Getty
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    نيلسون يسعى للبقاء في آرسنال

    أوضح "فابريزيو رومانو" أن منقذ آرسنال ضد بورنموث ريس نيلسون ينتهي عقده في يناير المقبل واللاعب يسعى للاستمرار مع النادي.

    ودخل نيلسون كبديل وصنع هدفاً وأضاف الثالث بالدقيقة 97 ليمنح المدفعجية انتصاراً ثميناً بنتيجة 3-2 على ضيوفه.

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    ميلان مهتم بلاعب تشيلسي

    أفاد "كالتشيو ميركاتو" بوجود اهتمام من قبل ميلان بالتعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي روبن لوفتس تشيك.

    وكتب التقرير أن الدولي الإنجليزي تقدر قيمته من قبل ناديه في حدود 25 مليون يورو.

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    رابيو بديل جوندوان المحتمل

    قال "فوتبول ترانسفيرز" إن مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن إلكاي جوندوان أيضاً الصيف القادم.

    وأضاف التقرير أن البديل قد يكون لاعب يوفنتوس أدريين رابيو، والذي كان على أعتاب الجار مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

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    إيميليانو مارتينيز مطلوب في إنتر

    قال "إكريم كونور" إن إنتر يراقب وضعية نجم الأرجنتين وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز.

    وتحدثت عدة تقارير عن إمكانية مغادرة اللاعب لصفوف ناديه الصيف المقبل، وتم ربطه بتوتنهام وأندية إسبانية.

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    لابورتي قد يغادر سيتي

    قالت "ستار" إن أيمريك لابورتي قد يتم بيعه في الصيف المقبل من قبل مانشستر سيتي في ظل تراجع مشاركاته مع الفريق.

    وأوضح التقرير أن مدافع لايبزيج يوشكو جفارديول قد يكون هو أبرز الحلول المطروحة، والذي يحظى باهتمام تشيلسي وليفربول أيضاً.

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    سيتي يحدد سعر برناردو

    قالت "سبورت" إن مانشستر سيتي قد يصبح منفتحاً على فكرة بيع برناردو سيلفا الصيف المقبل إلى برشلونة.

    وذكر التقرير أن اللاعب عقده يمتد بعد حتى 2025، ولذا سيطلب ناديه مبلغاً في حدود 65 مليون يورو لبيعه.