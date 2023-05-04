مباشرأخبار الانتقالات | دورتموند يعلق على حسم ريال مدريد صفقة جود بيلينجهام

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Jude-Bellingham(C)Getty Images
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    التأكيدات تتواصل بخصوص ميسي والهلال

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    بعد أن كشفت صحيفة "عكاظ" موعد وصول ليونيل ميسي للإعلان الرسمي له كلاعب للهلال، أكدت عدة مصادر مختلفة حدوث الصفقة في الصيف المقبل.

    "فابريزيو رومانو" أوضح أن العقد تم عرضه من قبل الهلال بالفعل على ميسي مقابل حصوله على مبلغ يصل إلى 400 مليون يورو في العام الواحد.

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    "تيليجراف" و"جارديان" أكدا المعلومة كذلك ولكن مع اختلاف طفيف في المبلغ المعروض، وأوضحت الثانية أن إنتر ميامي الأمريكي هو الآخر لم يفقد الأمل في ضم الأرجنتيني الصيف المقبل.

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    توتنهام يفاضل بين ثنائي لتدريبه

    قالت "تايمز" إن توتنهام فتحت قناة اتصال مع مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم في الساعات الماضية من أجل توليه مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

    وفي نفس السياق، ذكرت "ميترو" وعدة مصادر أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، يظل الهدف الأول لسبيرز من أجل تولي المنصب الشاغر منذ رحيل أنطونيو كونتي.

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    ليفربول يضغط من أجل ماك أليستر

    أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود مفاوضات متقدمة بين ليفربول وأليكسيس ماك أليستر، نجم برايتون والأرجنتين.

    وقال الصحفي الإيطالي إن ليفربول قدم عرضه المادي والرياضي للنجم الأرجنتيني، ولكن لم يتوصل لاتفاق نهائي بعد مع اللاعب.

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    برايتون يقترب من ميلنر

    شدد "فابريزيو رومانو" على اقتراب برايتون من حسم صفقة انضمام جيمس ميلنر إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل.

    وسينضم الدولي الإنجليزي بصفة مجانية إلى برايتون بسبب انتهاء عقده مع ليفربول في يونيو القادم وعدم وجود نية لتمديده من الطرفين.

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    سابيتزر يعلق على مستقبله

    ناقش مارسيل سابيتزر، متوسط ميدان مانشستر يونايتد المُعار من بايرن ميونخ، مستقبله مع الفريق في حوار مع "سكاي".

    وقال النمساوي إن حتى الآن لم يتحدث مع مدرب بايرن الجديد توماس توخيل، ولا يوجد استعجال بخصوص المستقبل بالوقت الراهن.

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    بولاي ديا يؤمن فريقه المستقبلي

    بعد تألقه مؤخراً مع ساليرينتانا مُعاراً من فياريال، كشف "فابريزيو رومانو" عن نية الفريق الإيطالي ضم السنغالي نهائياً في الصيف.

    وقال التقرير إن ساليرينتانا سيدفع 15 مليون يورو للنادي الإسباني مقابل ضم قلب الهجوم بصفة نهائية بحسب الاتفاق بينهما قبل بداية الموسم.

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    دورتموند يرد على أنباء بيلينجهام ومدريد الأخيرة

    علق المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند سيباستيان كيل مع "سكاي" على الأنباء الأخيرة بخصوص اتفاق نجمه فريقه جود بيلينجهام مع ريال مدريد.

    وراوغ كيل الأمر بقوله إن تركيز فريقه حالياً منصب على تحقيق لقب البوندسليجا، وأن الفريق يؤجل الحديث عن أي أمور أخرى في الوقت الراهن.

    وأكدت عدة مصادر أبرزها "فابريزيو رومانو" أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب، وأن الصفقة أصبحت قريبة مقابل 120 مليون يورو.