قالت "إل ماتينو" الإيطالية إن نابولي قرر رفع السعر الذي يطلبه من أجل بيع نجمه فيكتور أوسيمين في الصيف المقبل.

وسيطلب نابولي مبلغاً في حدود 160 مليون يورو من الأندية التي قيل إنها مهتمة بضم النيجيري المتألق.