أعلن "فابريتسيو رومانو" عن توصل آرسنال لاتفاق مع نجمه بوكايو ساكا من أجل تمديد عقده مع الفريق.
وسيوقع الجناح الإنجليزي المتألق على عقد جديد يبقيه مع المدفعجية حتى 2028 بحسب الصحفي الإيطالي.
أعلن "فابريتسيو رومانو" عن توصل آرسنال لاتفاق مع نجمه بوكايو ساكا من أجل تمديد عقده مع الفريق.
وسيوقع الجناح الإنجليزي المتألق على عقد جديد يبقيه مع المدفعجية حتى 2028 بحسب الصحفي الإيطالي.
كشفت "تايمز" عن تلقي قائد منتخب فرنسا السابق هوجو لوريس عرضاً ضخماً من أحد الأندية السعودية للانضمام لصفوفه الصيف المقبل.
ولم يتم الكشف عن هوية الفريق، ولكن أوضح التقرير عن أن الفريق عرض مضاعفة راتب لوريس البالغ 100 ألف جنيه استرليني أسبوعياً ثلاث مرات، وسط ترحيب من حارس المرمى بالعرض لرغبته بخوض تجربة جديدة في مشواره.
بحسب "إكريم كونور"، سيحاول بوروسيا دورتموند خطف موهبة سيلتا فيجو جابري فيجا في الفترة المقبلة.
اللاعب الإسباني الشاب يحظى باهتمام من قبل ريال مدريد، كما تم ربطه من قبل الإعلام الكتالوني ببرشلونة أيضاً مؤخراً.
قالت "إل ماتينو" الإيطالية إن نابولي قرر رفع السعر الذي يطلبه من أجل بيع نجمه فيكتور أوسيمين في الصيف المقبل.
وسيطلب نابولي مبلغاً في حدود 160 مليون يورو من الأندية التي قيل إنها مهتمة بضم النيجيري المتألق.
أوضحت "ماركا" أن سيرجيو بوسكيتس ينتظر قرار زميله السابق في برشلونة وصديقه الشخصي ليونيل ميسي من أجل تحديد مستقبله.
وقال التقرير إن الثنائي يريد اللعب سوياً في العام المقبل، وسط حديث عن عروض من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.
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أكد المدير الرياضي لميلان باولو مالديني مع "برايم" الأنباء المنتشرة حول اقتراب رافاييل لياو من تمديد عقده.
وسيوقع البرتغالي عقداً حتى 2028 بحسب "فابريتسيو رومانو"، وسيحصل على راتب في حدود خمسة ملايين يورو بالإضافة لحوافز موسمياً.