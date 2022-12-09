مباشرأخبار الانتقالات | جديد صفقة ميلان وزياش وسعر جاكبو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Romain Saiss and Hakim Ziyech of MoroccoGetty Images
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    تحديد سعر جاكبو

    ذكرت "ديلي ميل" أن بي إس في الهولندي قرر طلب 58 مليون يورو لبيع نجمه المتألق في المونديال كودي جاكبو.

    وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد لا يريد تخطي مبلغ 46 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب في ميركاتو الشتاء.

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    سامباولي يتغزل في باييت وجيرسون

    رحب خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية، في بث حي عبر قناة ناديه على تويتش بضم مجموعة من لاعبيه السابقين.

    وقال الأرجنتيني إنه قد يرغب بتدريب ويليام ساليبا، جيرسون، وديميتري باييت من جديد.

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    نابولي يحسم مصير سيميوني

    قالت "il mattino" إن نابولي اتخذ قراره بتفعيل خيار شراء جيوفاني سيميوني الصيف المقبل.

    ويلعب المهاجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة من فيرونا مع وجود بند بأحقية الشراء.

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    أياكس يستغني عن بليند

    بحسب "تيليجراف" الهولندية، قرر أياكس الاستغناء عن خدمات نجمه دالي بليند بسبب عدم دخوله مخططات ألفريد شرودر، مدرب الفريق.

    وذكر التقرير أن اللاعب سيغادر في انتقالات يناير على الأرجح، وسط اهتمام من رويال أنتويرب البلجيكي بضمه.

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    ميلان يعود إلى زياش

    أشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى عودة نادي ميلان لسباق التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش بعد تألقه في كأس العالم.

    وقالت إن إدارة الروسونيري أبدت استعدادها للتقدم بعرض لتشيلسي للحصول على خدمات زياش على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إضافة خيار الشراء بـ15 مليون يورو.