ذكرت "ديلي ميل" أن بي إس في الهولندي قرر طلب 58 مليون يورو لبيع نجمه المتألق في المونديال كودي جاكبو.
وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد لا يريد تخطي مبلغ 46 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب في ميركاتو الشتاء.
ذكرت "ديلي ميل" أن بي إس في الهولندي قرر طلب 58 مليون يورو لبيع نجمه المتألق في المونديال كودي جاكبو.
وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد لا يريد تخطي مبلغ 46 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب في ميركاتو الشتاء.
رحب خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية، في بث حي عبر قناة ناديه على تويتش بضم مجموعة من لاعبيه السابقين.
وقال الأرجنتيني إنه قد يرغب بتدريب ويليام ساليبا، جيرسون، وديميتري باييت من جديد.
قالت "il mattino" إن نابولي اتخذ قراره بتفعيل خيار شراء جيوفاني سيميوني الصيف المقبل.
ويلعب المهاجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة من فيرونا مع وجود بند بأحقية الشراء.
بحسب "تيليجراف" الهولندية، قرر أياكس الاستغناء عن خدمات نجمه دالي بليند بسبب عدم دخوله مخططات ألفريد شرودر، مدرب الفريق.
وذكر التقرير أن اللاعب سيغادر في انتقالات يناير على الأرجح، وسط اهتمام من رويال أنتويرب البلجيكي بضمه.
أشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى عودة نادي ميلان لسباق التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش بعد تألقه في كأس العالم.
وقالت إن إدارة الروسونيري أبدت استعدادها للتقدم بعرض لتشيلسي للحصول على خدمات زياش على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إضافة خيار الشراء بـ15 مليون يورو.