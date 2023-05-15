علق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على الشائعات التي ربطت نجمه إلكاي جوندوان ببرشلونة في تصريحات نقلتها "أتلتيك".
وقال المدرب الكتالوني إن في النهاية قد يستمر الألماني مع فريقه، وهو ما يأمله، وأن لا أحد يعرف ما سيحدث بالوقت الراهن.
علق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على الشائعات التي ربطت نجمه إلكاي جوندوان ببرشلونة في تصريحات نقلتها "أتلتيك".
وقال المدرب الكتالوني إن في النهاية قد يستمر الألماني مع فريقه، وهو ما يأمله، وأن لا أحد يعرف ما سيحدث بالوقت الراهن.
اعترف روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، في تصريحاته عقب الفوز على آرسنال بأن هناك احتمالية لبيع عدد من نجوم فريقه الصيف المقبل.
وقال الإيطالي إن الثنائي مويسيس كايسيدو، وكذلك أليكسيس ماك أليستر قد يغادران، وذلك بعد التقارير التي ربطت اللاعبين بعدد من كبرى أندية إنجلترا.
تحدث جافي مع قناة برشلونة الرسمية عقب التتويج بلقب الليجا وقال إن هذا اللقب الأول هنا ويأمل لتحقيق المزيد مع النادي الذي وصفه بفريق أحلامه.
وخرجت تقارير مؤخراً تتحدث عن رغبة تشيلسي وبايرن بضم اللاعب واستغلال أزمة قيده التي تواجه برشلونة عقب تمديد عقده.
ذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان عازم على تحويل إعارة هوجو إكيتيكي إلى شراء نهائي من صفوف ريمس.
وأضاف التقرير أن المهاجم الفرنسي الشاب مطلوب في آينتراخت فرانكفورت تحسباً لرحيل راندال كولو مواني.
قالت "فيكاخيس" إن ريال مدريد لن يستهدف إرلينج هالاند أو كيليان مبابي الصيف المقبل، ولكن سيتحرك نحو فيكتور أوسيمين.
نجم نابولي يحظى باهتمام عديد الأندية في إنجلترا، وكذلك بايرن ميونخ بحسب التقارير، وقد يطلب ناديه مبلغاً يتخطى 150 مليون يورو لبيعه.
قال "فابريزيو رومانو" إن ماوريسيو بوتشيتينو سيصل لندن في الساعات المقبلة لتوقيع عقوده مع تشيلسي حتى 2026.
وأضاف الصحفي الإيطالي أن أولى مهام الأرجنتيني كمدير فني البحث مع الإدارة عن رأس حربة جديد، وأن رغم رغبته ببقاء ميسون ماونت ولكن الدولي الإنجليزي قرر الرحيل وعدم التجديد.
أعلن "فابريزيو رومانو" عن مفاجأة كبرى بتوقيع باير ليفركوزن مع الظهير الأيسر أليكس جريمالدو.
لاعب بنفيكا ينتهي عقده في الصيف المقبل وسينضم مجاناً للنادي الألماني بعقد حتى 2027 بحسب التقرير، وذلك بعد أن ربطته المصادر بعدة أندية كبرى ومنها ناديه السابق برشلونة.