أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ قرار المحكمة بإلغاء تسجيل عقد جافي قد يجعل برشلونة مضطرًا للتخلي عنه في الصيف.
وأوضحت أنّ عقد اللاعب ينتهي في صيف 2023 وقد يجد نفسه مجبرًا على مغادرة النادي الكتالوني.
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ قرار المحكمة بإلغاء تسجيل عقد جافي قد يجعل برشلونة مضطرًا للتخلي عنه في الصيف.
وأوضحت أنّ عقد اللاعب ينتهي في صيف 2023 وقد يجد نفسه مجبرًا على مغادرة النادي الكتالوني.
ذكرت "ديلي ميل" أنّ توتنهام يرغب في إتمام التعاقد مع إيميليانو مارتينيز من أستون فيلا خلال الصيف الجاري.
النادي اللندني يرى أنّ حارس الأرجنتين سيكون أفضل خليفة لهوجو لوريس.
أعلن "إكريم كونور" أن الثنائي الإنجليزي نيوكاسل ومانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع تشافي سيمونز الصيف القادم.
الهولندي الشاب متألق هذا الموسم مع بي إس في في الدوري الهولندي، ولكن باريس سان جيرمان يملك حق إعادته بحسب تقارير.
قالت "موندو" إن روبرتو فيرمينو أصبح قريباً من الانضمام مجاناً لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.
وأفاد التقرير بوجود اهتمام من عدة أندية أوروبية كبرى، خصوصاً وأن اللاعب أعلن قراره بعدم الاستمرار مع ليفربول.
ذكر "نيكولا شيرا" أن باريس سان جيرمان هو آخر المهتمين بخدمات مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.
هداف الدوري الإيطالي يحظى بمتابعة كبرى في إنجلترا، وتم ربطه بمانشستر يونايتد وآرسنال.
قالت "صن" إن مانشستر يونايتد انضم لكوكبة من الأندية الإنجليزية المهتمة بخدمات لاعب فولهام جواو بالينيا.
متوسط الميدان البرتغالي محط اهتمام من تشيلسي ونيوكاسل، بالإضافة إلى ليفربول وآرسنال.
ذكرت "أتلتيك" أن تشيلسي عازم على القيام بثورة في صفوفه الصيف المقبل والتخلص من العديد من لاعبي الفريق الأول.
وأوضح التقرير أن 12 لاعباً قد يغادروا البلوز بالفعل الصيف المقبل، وأبرز الأسماء المطروحة ميسون ماونت، بن تشيلويل، ماتيو كوفاتشيتش، وبيير إيميريك أوباميانج.
كشف "فابريزيو رومانو" أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا معجب بظهير تشيلسي الأيسر بن تشيلويل.
وقال الصحفي المختص بالانتقالات إن اللاعب الإنجليزي مرشح لتعويض جواو كانسيلو الصيف المقبل، خصوصاً في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله من البلوز.