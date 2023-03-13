مباشرأخبار الانتقالات | توتنهام يطارد بطل العالم، وبرشلونة في مأزق جديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Lionel Messi Emi Martinez celebrate World Cup 2022Getty Images
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    برشلونة قد يخسر خدمات جافي

    أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ قرار المحكمة بإلغاء تسجيل عقد جافي قد يجعل برشلونة مضطرًا للتخلي عنه في الصيف.

    وأوضحت أنّ عقد اللاعب ينتهي في صيف 2023 وقد يجد نفسه مجبرًا على مغادرة النادي الكتالوني.

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    توتنهام يطارد بطل العالم

    ذكرت "ديلي ميل" أنّ توتنهام يرغب في إتمام التعاقد مع إيميليانو مارتينيز من أستون فيلا خلال الصيف الجاري.

    النادي اللندني يرى أنّ حارس الأرجنتين سيكون أفضل خليفة لهوجو لوريس.

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    مانشستر مهتم بسيمونز

    أعلن "إكريم كونور" أن الثنائي الإنجليزي نيوكاسل ومانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع تشافي سيمونز الصيف القادم.

    الهولندي الشاب متألق هذا الموسم مع بي إس في في الدوري الهولندي، ولكن باريس سان جيرمان يملك حق إعادته بحسب تقارير.

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    فيرمينو يقترب من أتلتيكو

    قالت "موندو" إن روبرتو فيرمينو أصبح قريباً من الانضمام مجاناً لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

    وأفاد التقرير بوجود اهتمام من عدة أندية أوروبية كبرى، خصوصاً وأن اللاعب أعلن قراره بعدم الاستمرار مع ليفربول.

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    باريس مهتم بأوسيمين

    ذكر "نيكولا شيرا" أن باريس سان جيرمان هو آخر المهتمين بخدمات مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.

    هداف الدوري الإيطالي يحظى بمتابعة كبرى في إنجلترا، وتم ربطه بمانشستر يونايتد وآرسنال.

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    صراع إنجليزي على نجم فولهام

    قالت "صن" إن مانشستر يونايتد انضم لكوكبة من الأندية الإنجليزية المهتمة بخدمات لاعب فولهام جواو بالينيا.

    متوسط الميدان البرتغالي محط اهتمام من تشيلسي ونيوكاسل، بالإضافة إلى ليفربول وآرسنال.

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    ثورة جديدة في صفوف تشيلسي

    ذكرت "أتلتيك" أن تشيلسي عازم على القيام بثورة في صفوفه الصيف المقبل والتخلص من العديد من لاعبي الفريق الأول.

    وأوضح التقرير أن 12 لاعباً قد يغادروا البلوز بالفعل الصيف المقبل، وأبرز الأسماء المطروحة ميسون ماونت، بن تشيلويل، ماتيو كوفاتشيتش، وبيير إيميريك أوباميانج.

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    سيتي يستهدف تشيلويل

    كشف "فابريزيو رومانو" أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا معجب بظهير تشيلسي الأيسر بن تشيلويل.

    وقال الصحفي المختص بالانتقالات إن اللاعب الإنجليزي مرشح لتعويض جواو كانسيلو الصيف المقبل، خصوصاً في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله من البلوز.