أوضح رئيس إنترناسيونال البرازيلي في حوار مع "كارلوس لاسيردا" بأن ناديه يراقب وضعية النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.
ويملك بطل العالم عقداً مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن يعاني مع الإصابات في إيطاليا منذ بداية الموسم.
أوضح رئيس إنترناسيونال البرازيلي في حوار مع "كارلوس لاسيردا" بأن ناديه يراقب وضعية النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.
ويملك بطل العالم عقداً مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن يعاني مع الإصابات في إيطاليا منذ بداية الموسم.
كشف "إكريم كونور" أن أتلتيكو مدريد يستهدف إعادة خريج فريق شبابه أليخاندرو جارناتشو مجدداً لصفوفه.
صاحب الأصول الأرجنتينية بدأ في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول ليونايتد وبحسب كونور لن يفرط في خدماته.
قال "إكريم كونور" إن نيوكاسل يستهدف التحرك لضم نجم فرنسا الشاب موسى ديابي من باير ليفركوزن.
وأوضح الصحفي المتخصص في الانتقالات أن الفريق الإنجليزي يحضر عرضاً لضم الجناح الدولي في يناير.
قالت "بيلد" إن ماركوس تورام يفضل الاستمرار مع ناديه بوروسيا مونشجلادباخ حتى نهاية عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.
وقال التقرير إن المهاجم الفرنسي يرفض الانتقال لأي فريق جديد في منتصف الموسم رغم الصراع من عدة أندية كبرى على خدماته.
أكدت "سكاي" الأنباء بخصوص توصل ميلان لاتفاق مع نجمه إسماعيل بن ناصر من أجل تمديد عقده وقالت إن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات أو يوم على الأكثر.
وسيوقع الدولي الجزائري على عقد جديد يستمر على أساسه في صفوف بطل إيطاليا حتى 2027.