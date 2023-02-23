قال "إكريم كونور" إن بلد الوليد وضع سعراً يصل إلى 25 مليون يورو للأندية المهتمة بالتعاقد مع إيفان فريسنيدا.
الظهير الشاب المتألق تم ربطه مؤخراً بعدة أندية، وعلى رأسها نيوكاسل ويوفنتوس، بالإضافة إلى آرسنال وبوروسيا دورتموند.
قال "إكريم كونور" إن بلد الوليد وضع سعراً يصل إلى 25 مليون يورو للأندية المهتمة بالتعاقد مع إيفان فريسنيدا.
الظهير الشاب المتألق تم ربطه مؤخراً بعدة أندية، وعلى رأسها نيوكاسل ويوفنتوس، بالإضافة إلى آرسنال وبوروسيا دورتموند.
أصبح محمود داوود، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، قريباً من الانتقال إلى صفوف ليستر سيتي بحسب "ليستر ميركوري".
وكان دورتموند قد أعلن أن الدولي الألماني من أصول سورية لن يستمر عقب نهاية عقده يونيو المقبل.
بدأ آرسنال محادثاته مع لاعب خط وسطه جرانيت جاكا من أجل تمديد عقده عقب تألقه الكبير الموسم الجاري.
وكان السويسري على وشك المغادرة قبل عام، وتوقف الحديث عن تمديد عقده مع المدفعجية، ولكن تحسن مستواه الموسم الحالي غير الوضع.
كشفت "أتلتيك" أن تشيلسي قرر بيع ميسون ماونت الصيف المقبل إذا أصر الدولي الإنجليزي على عدم تمديد عقده.
وينتهي عقد ماونت في 2024 وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع البلوز لمده، وسط ارتباط بليفربول وقطبي مانشستر.
أكد "إكريم كونور" التقارير المنتشرة بخصوص عدة رغبة ماورو إيكاردي بالعودة لناديه باريس سان جيرمان عقب نهاية إعارته الموسمية لجلطة سراي.
وقال الصحفي التركي إن الأرجنتيني مطلوب في إيطاليا من قبل ميلان، لاتسيو، نابولي، وكذلك روما بعد الحديث عن سعيه للعودة للسيري آ.