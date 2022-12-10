مباشرأخبار الانتقالات | تشافي يرفض نيفيش ويوفنتوس يضحي بفلاهوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Ruben Neves Darwin Nunez Portugal Uruguay 2022 World CupGetty
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    يورانوفيتش قد يغادر سلتيك

    كشف "فابريزيو رومانو" أن الظهير الأيمن لكرواتيا يوسيب يورانوفيتش سيكون محط الاهتمام في 2023.

    اللاعب الذي تألق في لقاء البرازيل بالمونديال يلعب في سلتيك، ولكن بحسب رومانو قد لا يمانع ناديه رحيله بعد ضم أليستير جونسون بنفس المركز.

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    صراع على سمولينج

    قالت "توتوسبورت" إن إنتر ويوفنتوس مهتمان بموقف كريس سمولينج إذا قرر الرحيل عن روما.

    وينتهي عقد المدافع الإنجليزي بحلول نهاية الموسم، ويملك النادي بنداً بالتمديد التلقائي لعام إضافي إذا وافق اللاعب.

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    لايبزيج يلمح لرحيل نكونكو

    ألمح المدير الرياضي للايبزيج ماكس إيبرل لإمكانية رحيل نجم الفريق كريستوفر نكونكو عقب الشائعات التي ربطته بتشيلسي.

    وقال إيبرل في مؤتمر صحفي إن اللاعب يحظى بمتابعة كبيرة، وأن هناك شيء كبير يقترب.

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    يوفنتوس قد يضحي بفلاهوفيتش

    ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس قد يبيع نجمه وهدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش.

    وقال التقرير إن الإصابات وعدم تقديم رأس الحربة المستوى المنتظر قد يكون السبب وراء القرار.

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    بايرن ليس مهتماً بالتعاقد مع جواو فيليكس

    أكد "كيري هاو"، الصحفي الألماني، أن بايرن ميونخ ليس أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس.

    وفتح رئيس أتلتيكو الباب مؤخراً لرحيل النجم البرتغالي بسبب قلة المشاركات وعلاقته المضطربة مع المدرب دييجو سيميوني.

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    تشافي يرفض ضم نيفيش

    كشفت "سبورت" عن استعداد برشلونة للدخول في مفاوضات وحسم صفقة انضمام روبن نيفيش من وولفرهامبتون.

    وقال التقرير إن العقبة الوحيدة لإتمام الصفقة هي عدم اقتناع مدرب البلوجرانا تشافي بفكرة ضم الدولي البرتغالي.