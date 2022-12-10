كشف "فابريزيو رومانو" أن الظهير الأيمن لكرواتيا يوسيب يورانوفيتش سيكون محط الاهتمام في 2023.
اللاعب الذي تألق في لقاء البرازيل بالمونديال يلعب في سلتيك، ولكن بحسب رومانو قد لا يمانع ناديه رحيله بعد ضم أليستير جونسون بنفس المركز.
كشف "فابريزيو رومانو" أن الظهير الأيمن لكرواتيا يوسيب يورانوفيتش سيكون محط الاهتمام في 2023.
اللاعب الذي تألق في لقاء البرازيل بالمونديال يلعب في سلتيك، ولكن بحسب رومانو قد لا يمانع ناديه رحيله بعد ضم أليستير جونسون بنفس المركز.
قالت "توتوسبورت" إن إنتر ويوفنتوس مهتمان بموقف كريس سمولينج إذا قرر الرحيل عن روما.
وينتهي عقد المدافع الإنجليزي بحلول نهاية الموسم، ويملك النادي بنداً بالتمديد التلقائي لعام إضافي إذا وافق اللاعب.
ألمح المدير الرياضي للايبزيج ماكس إيبرل لإمكانية رحيل نجم الفريق كريستوفر نكونكو عقب الشائعات التي ربطته بتشيلسي.
وقال إيبرل في مؤتمر صحفي إن اللاعب يحظى بمتابعة كبيرة، وأن هناك شيء كبير يقترب.
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس قد يبيع نجمه وهدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش.
وقال التقرير إن الإصابات وعدم تقديم رأس الحربة المستوى المنتظر قد يكون السبب وراء القرار.
أكد "كيري هاو"، الصحفي الألماني، أن بايرن ميونخ ليس أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس.
وفتح رئيس أتلتيكو الباب مؤخراً لرحيل النجم البرتغالي بسبب قلة المشاركات وعلاقته المضطربة مع المدرب دييجو سيميوني.
كشفت "سبورت" عن استعداد برشلونة للدخول في مفاوضات وحسم صفقة انضمام روبن نيفيش من وولفرهامبتون.
وقال التقرير إن العقبة الوحيدة لإتمام الصفقة هي عدم اقتناع مدرب البلوجرانا تشافي بفكرة ضم الدولي البرتغالي.