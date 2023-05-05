على هامش احتفالات التتويج باللقب، أوضح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، مع "DAZN" استمرار مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي الموسم المقبل.
وخرجت عدة تقارير ربطت سباليتي بالعمل في إنجلترا الموسم المقبل، وخصوصاً مع تشيلسي في فترة بحثه عن مدير فني جديد.
على هامش احتفالات التتويج باللقب، أوضح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، مع "DAZN" استمرار مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي الموسم المقبل.
وخرجت عدة تقارير ربطت سباليتي بالعمل في إنجلترا الموسم المقبل، وخصوصاً مع تشيلسي في فترة بحثه عن مدير فني جديد.
أكد "فابريتسيو رومانو" معلومة توقيع نجم ريال مدريد توني كروس على عقد جديد حتى 2024 مع ناديه.
ولم يتم الكشف حتى الآن رسمياً عن العقد الجديد للألماني، ولكن عدة مصادر شددت على صحة المعلومة.
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قالت "لاجازيتا" إن إدارة تشيلسي ستتواصل مع لاعب الفريق المُعار إلى إنتر روميلو لوكاكو لشرح خطط الفريق للموسم المقبل.
وذكر التقرير أن الإدارة ستوضح للاعب الذي تنتهي إعارته في يونيو مشروع المدرب القادم ماوريسيو بوتشيتينو وكيف سيتم الاعتماد عليه.
بحسب "talksport"، أبدى آرسنال وأستون فيلا اهتماماً بالتعاقد مع جناح برشلونة الشاب فيران توريس.
اللاعب بحسب تقارير في إسبانيا قد يكون ضحية خطط البلوجرانا للتضحية ببعض اللاعبين لإفساح المجال لضم ليونيل ميسي ودعم صفوفه الصيف المقبل.
أفادت "موندو" بأن مدرب برشلونة تشافي وقع اختياره على لاعب فيورنتينا سفيان أمرابط من أجل تدعيم مركز خط الوسط الصيف المقبل.
وسيعيد البلوجرانا إحياء اهتمامه بالمغربي الذي ارتبط به عقب تألقه في كأس العالم بحسب التقرير، وذلك في ظل عدم وضوح موقف سيرجيو بوسكيتس وفرانك كيسييه من الاستمرار، وكون سعره أفضل من مارتن زوبيمندي الذي يملك شرطاً جزائياً بقيمة 60 مليون يورو مع سوسييداد.