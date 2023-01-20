مباشرأخبار الانتقالات | بشكتاش يضم أبو بكر وبنفيكا يصدم برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Vincent Aboubakar Al-Nassr.Getty Images.
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    أبو بكر يحسم انتقاله إلى بشكتاش

    قال "فابريزيو رومانو" إن بشكتاش قد حسم صفقة انضمام الكاميروني فينسنت أبو بكر من صفوف النصر.

    وسيوقع اللاعب عقداً حتى 2025، وسيكون بديلاً للهولندي فاوت فيخورست الذي قطع إعارته للرحيل نحو مانشستر يونايتد.

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    بنفيكا يخطف جيديش

    نجح بنفيكا وليس برشلونة في ضم جونسالو جيديش من صفوف وولفرهامبتون في ميركاتو يناير.

    وذكرت التقارير أن الصفقة ستكون بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم، ولن يكون هناك بند بأحقية الشراء.

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    زانيولو قد يغادر روما مباشرة

    أوضحت عدة مصادر في إيطاليا أن مفاوضات تجديد عقد نيكولو زانيولو في روما قد توقفت وأن النادي لا يمانع بيعه في يناير.

    وقالت "Republica" إن عدة أندية إنجليزية مهتمة بخدمات الدولي الإيطالي، أبرزها توتنهام، وأن سعر اللاعب في حدود 40 مليون يورو.

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    شكرينيار يرفض عرض إنتر ولكن

    ذكرت "سكاي" أن ميلان شكرينيار أبلغ إنتر بأن عرض النادي لمد عقده مقابل 6.5 مليون يورو بالموسم ليس كافياً.

    وأفاد التقرير بأن رفض المدافع السلوفاكي ليس نهائياً، وأن اللاعب يطلب الحصول على مليون ونصف إضافية للتجديد.

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    وولفز يقترب من صفقة أخرى من أتلتيكو

    قالت عدة مصادر إن وولفرهامبتون في مفاوضات متقدمة مع أتلتيكو مدريد من أجل ضم مدافعه فيليبي.

    وذكر "فابريزيو رومانو" أن الصفقة ستحسم خلال الساعات المقبلة، وأن الفريق الإسباني سيتحرك لضم شالار سوينجو مباشرة في يناير لتعويض رحيل البرازيلي.

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    بورنموث يضم واتارا

    أعلن بورنموث رسمياً عن التعاقد مع نجم لوريان الفرنسي دانجو واتارا في صفقة تصل تكلفتها إلى 23 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".

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    نيوكاسل يقترب من نجم فلامنجو

    كشف "إكريم كونور" عن تقدم نيوكاسل بعرض أولي لنظيره فلامنجو من أجل التعاقد مع نجمه ماتيوس فرانكا.

    وبحسب التقرير، يصل العرض إلى 18 مليون يورو للاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عاماً.