بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن سيرخيو راموس في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان لتمديد عقده.
وكان النصر يسعى لجلب راموس في الصيف إلى الفريق، لكن يبدو أنّ نجم ريال مدريد السابق يفضل الاستمرار في فرنسا.
بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن سيرخيو راموس في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان لتمديد عقده.
وكان النصر يسعى لجلب راموس في الصيف إلى الفريق، لكن يبدو أنّ نجم ريال مدريد السابق يفضل الاستمرار في فرنسا.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ تشيلسي قد يضطر للتخلص من عدد من اللاعبين في الصيف المقبل بعد شراء عدة صفقات خلال الصيف ويناير الماضيين.
وأوضحت أنّ برشلونة يحاول استغلال الأمر بالتوقيع مع نجولو كانتي والذي ينتهي عقده وكذلك ضم ماسون ماونت بالمجان.
وفي حال قررت إدارة تشيلسي فسخ عقد كريستيان بوليسيتش فإنّ برشلونة قد يحاول ضمه.
أوضحت "موندو" أن ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، سيغادر الفريق والدوري الإسباني على الأرجح الصيف المقبل.
وقالت الجريدة إن المهاجم يملك اهتماماً بخدماته في الدوري الإيطالي من الثلاثي لاتسيو، أتالانتا، وتورينو.
ذكرت "90min" أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل في ضم هاري كين من صفوف توتنهام الصيف المقبل لدعم خطه الأمامي.
وفي سياق متصل، أكدت "talk sport" أن سبيرز يحاول إقناع قائده بالبقاء عبر ضم جيمس وورد بروز، زميله في المنتخب وقائد ساوثامبتون.
ذكر "90min" أن توتنهام يستهدف إيميليانو مارتينيز، حارس آرسنال السابق وأستون فيلا الحالي.
الأرجنتيني مرشح ليكون خليفة للمصاب هوجو لوريس في ظل بحث سبيرز عن حامي للعرين جديد.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن لياندرو باريديس لن يستمر في صفوف يوفنتوس الصيف المقبل وسيعود لصفوف ناديه الأصلي باريس سان جيرمان.
ويلعب متوسط الميدان الأرجنتيني في إيطاليا بنظام الإعارة، ولكن تراجع المستوى والإصابات أثر على مشاركاته مع البيانكونيري.
قالت "آس" إن أتلتيكو مدريد حدد مدافع بيلباو إينييغو مارتينيز كهدف لدعم خطه الخلفي الصيف المقبل.
وينتهي عقد مارتينيز مع ناديه الباسكي في يونيو المقبل، ولا يوجد توجه من طرفه للتوقيع على عقد جديد.
قالت "i news" إن مانشستر يونايتد حدد نجم ومهاجم روما تامي إبراهام ليكون رأس حربة الموسم المقبل.
وتحدثت تقارير أن المهاجم الإنجليزي لا يمانع الرحيل عن إيطاليا والعودة لإنجلترا حيث يملك عدة أندية مهتمة.
ذكرت "لاجازيتا" أن اتصالات هاكان تشالهان أوغلو بصديقه فرانك كيسييه تلعب دوراً كبيراً في إقناع الإيفواري بالانضمام لإنتر.
وأكد التقرير أن متوسط ميدان برشلونة يشعر بالفعل أنه لاعب في صفوف إنتر، وأن الأخير سيعرض استعارته من البلوجرانا.