بحسب صحيفة "الناسيونال" فإنّ برشلونة يرغب في التعاقد مع دومفريس من إنتر الإيطالي.
وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة يود جلب ظهير أيمن مميز ولكنّه قد يضطر للتخلي عن فرينكي دي يونج.
بحسب صحيفة "الناسيونال" فإنّ برشلونة يرغب في التعاقد مع دومفريس من إنتر الإيطالي.
وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة يود جلب ظهير أيمن مميز ولكنّه قد يضطر للتخلي عن فرينكي دي يونج.
كشفت تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع إرلينج هالاند من مانشستر سيتي وألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ في الصيف المقبل.
النادي الملكي لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية، لكنّه يفضل جلب أبرز النجوم في الصيف.
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد أن الفرنسي نجولو كانتي قد يوقع عقدًا جديدًا مع تشيلسي الإنجليزي، رغم اهتمام برشلونة الإسباني والنصر السعودي بخدماته.
وقال رومانو في تصريحات لموقع "CaughtOffside" الإنجليزي: "أولوية كانتي كانت دائمًا الاستمرار مع تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي".
وأضاف: "كانتي حاليًا في محادثات مع تشيلسي حول بنود مختلفة، ولهذا أصبحت كافة الأمور متاحة الآن".
واختتم: "قبل عدة أشهر، كان الأمر معقدًا حقًا، لكن الوضع اختلف تمامًا، برشلونة والنصر لم يتوصلوا أبدًا إلى اتفاق مع كانتي، الأمر كان مجرد اهتمام لكن دون الدخول في مفاوضات".
أكد البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان الفرنسي أن محادثات تجديد عقده مع النادي متقدمة للغاية.
وقال ماركينيوس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن المفاوضات: "نعم، المحادثات تتقدم بشكل جيد للغاية".
لكن الإشكالية الحقيقية في المفاوضات هي مدة العقد، حيث يرغب النادي في أن تكون مدته حتى 2026، مع رغبة اللاعب في أن يكون العقد حتى 2027.
صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية كشفت عن السعر الذي يرغب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الحصول عليه مقابل التخلي عن خدمات البرتغالي جواو فيليكس لما تبقى من الموسم الحالي.
البرتغالي الدولي يفكر في الرحيل عن أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع اهتمام أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال بالحصول على توقيعه.
وأكد التقرير أن أتلتيكو مدريد يطلب الحصول على 21 مليون يورو مقابل إعارة جواو فيليكس، تنقسم إلى 15 مليون يورو كدفعة مقدمة وستة ملايين قيمة راتبه حتى نهاية الموسم.
صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن توتنهام الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع فيران توريس مهاجم برشلونة.
التقرير أشار إلى أن توتنهام مستعد لتقديم 35 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن جناح مانشستر سيتي السابق، الذي يمتد عقده في "كامب نو" حتى صيف 2027.
🔴🔵 Vous pensiez vraiment qu’on allait vous laisser sans carte de vœux ? ✨— Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023
Notre nouveau joueur vient tout juste de s’en occuper ! 🖊#LOVREN2025 pic.twitter.com/EpQk4Q8JU3
صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني سيعقد محادثات قمة مع ناديه لتحديد مستقبله.
الصحيفة أشارت إلى أن المحادثات تأتي في ظل رغبة بوروسيا دورتموند للتعرف على نوايا بيلينجهام، سواء بالاستمرار في "سيجنال إيدونا بارك" أو الرحيل في الصيف المقبل.
وإذا ما قرر بيلينجهام الرحيل، فإن بوروسيا دورتموند سيطلب الحصول على 100 مليون يورو إلى جانب 40 مليون يورو في صورة إضافات من الأندية المهتمة بخدماته، والتي يأتي على رأسها ريال مدريد وليفربول.
موقع "Fichajes" الإسبانية أكد أن آرسنال الإنجليزي أصبح أحدث المنضمين إلى سباق التعاقد مع الكولومبي موسيس كايسيدو نجم وسط نادي برايتون.
آرسنال سيواجه منافسة شرسة من عدة أندية إنجليزية، وعلى رأسها توتنهام وتشيلسي، فيما من المتوقع أن يطلب برايتون 60 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.
صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية كشفت عن رغبة الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
أمرابط تألق بشكل لافت للأنظار خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، ليجذب اهتمام عدد من الأندية، وعلى رأسها برشلونة وتوتنهام.