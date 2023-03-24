أكد والد أليكسيس ماك أليستر، نجم برايتون والأرجنتين، مع "ESPN" أن الأرجنتيني يملك عدة عروض في الفترة الأخيرة.

وذكر والد متوسط الميدان أنه سيحترم برايتون في اختيار فريقه المقبل، وأن الفريق المقبل سيقع اختياره بناء على مدربه ومشروعه.