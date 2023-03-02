أعلن يوفنتوس رسمياً عن تمديد عقد مدافعه البرازيلي وقائده الحالي حتى 2025.
مباشرأخبار الانتقالات | بديل سيرجيو بوسكيتس في برشلونة وخفيتشا كفاراتسخيليا في إنتر بعد 10 سنوات
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دانيلو يجدد مع يوفنتوس
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نفي رحيل ستيرلينج
أكد وكيل رحيم ستيرلينج مع "سكاي" عدم صحة التقارير بخصوص رحيل الجناح عن صفوف تشيلسي الصيف المقبل.
وذكرت تقارير مؤخراً أن الدولي الإنجليزي قد ينتقل للجار اللندني آرسنال في ظل تراجع دوره مع البلوز الموسم الحالي.
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عوار يرفض يونايتد
كشفت "إكسبريس" عن رفض حسام عوار الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل، وذلك بعد أن قرر عدم التمديد مع ليون.
وقال التقرير إن الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية سينتقل لصفوف فرانكفورت وليس ريال بيتيس كما أُشيع مؤخراً، ولكن اللاعب خرج عبر تويتر وسخر من التقرير وأكد عدم صحته.
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لويس إنريكي مرشح لتشيلسي وأتلتيكو
ذكرت "سبورت" أن لويس إنريكي قد يعود مجدداً لعالم التدريب مجدداً عقب رحيله عن إسبانيا عقب المونديال من بوابة الأندية.
وقال التقرير إن إنريكي مرشح لقيادة تشيلسي إذا أُقيل جراهام بوتر، أو أتلتيكو مدريد إذا قرر دييجو سيميوني الرحيل الصيف المقبل.
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سيتي يدخل سباق رايس
قال "تيم توك" إن مانشستر سيتي آخر الأندية التي قررت دخول سباق التعاقد مع قائد وست هام ديكلان رايس.
اللاعب الذي يقدر سعره من قبل ناديه في حدود 150 مليون يورو تم ربطه بآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
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مينديش يعرض بديل لبوسكيتس على برشلونة
قالت "سبورت" إن الوكيل البرتغالي عرض لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة مانويل أوجارتي على برشلونة.
وقد يكون لاعب الأوروجواي هدفاً للبلوجرانا حال قرر سيرجيو بوسكيتس الرحيل عن برشلونة الصيف المقبل وعدم مد عقده.
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وكيل كفارا يفتح الباب للرحيل مستقبلاً
تحدث وكيل نجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا مع "GeoTeam" عن مستقبل الجورجي وأكد أنه لا يريد اللعب لأي فريق إيطالي آخر حالياً أو الرحيل من ناديه.
ولكن عاد الوكيل وقال إنه لا يعرف ما قد يحدث بالمستقبل، وأن خفيتشا قد يكون في إنتر بعد 10-15 عام من الآن مثلاً.