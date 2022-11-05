أكدت "ديلي ميل" أنّ مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.

فيليكس يعاني من قلة المشاركة مع دييجو سيميوني ومنفتح للمغادرة، كما أنّ رحيل كريستيانو رونالدو المتوقع في يناير قد يفتح الباب لضمه.