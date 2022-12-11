ذكرت "موندو" أن إيدين هازارد على الأرجح سيرحل نحو الدوري الأمريكي بحلول نهاية عقده مع ريال مدريد.
ولا يشارك البلجيكي الذي أعلن اعتزاله دولياً مؤخراً بشكل أساسي في تشكيل كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي.
ذكرت "موندو" أن إيدين هازارد على الأرجح سيرحل نحو الدوري الأمريكي بحلول نهاية عقده مع ريال مدريد.
ولا يشارك البلجيكي الذي أعلن اعتزاله دولياً مؤخراً بشكل أساسي في تشكيل كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي.
بحسب "ديفينسا سنترال"، أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع نجم المغرب وحامي عرينها ياسين بونو.
ويلعب المغربي رفقة إشبيلية بالليجا، وسبق له حمل ألوان غريم الملكي أتلتيكو مدريد في تجربة قصيرة.
قالت "سبورت" إن مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد مهتمان بخدمات مدرب إسبانيا السابق لويس إنريكي.
وأوضح التقرير إن المدرب الذي رحل عقب فشل بلاده في كأس العالم قد يكون خليفة دييجو سيميوني في مدريد، أو حلاً بديلاً لإريك تين هاج إذا لم يرضي إدارة يونايتد بحلول نهاية الموسم.
أوضحت "سبورت" أن برشلونة يراقب وضعية الظهير الأيسر لإنجلترا ومانشستر يونايتد لوك شو.
ولم يجدد حتى الآن المدافع عقده مع يونايتد، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
قالت "ريكورد" إن ليفربول هو أحدث المهتمين بخدمات نجم الأرجنتين الشاب وبنفيكا إنزو فيرنانديز.
اللاعب انضم لبنفيكا في 2021 وأصبح مطلباً للعديد من كبار القوم في أوروبا عقب تألقه في مونديال قطر 2022.
قرر بايرن ميونخ البحث عن حارس لتعويض إصابة قائده مانويل نوير بكسر وغيابه حتى نهاية الموسم.
وبحسب "نيكولا شيرا"، يحاول بايرن إعادة أليكساندر نوبل المُعار إلى موناكو في يناير المقبل، كما يراقب وضعية دومينيك ليفاكوفيتش، حارس كرواتيا ودينامو زغرب، المتألق في المونديال.