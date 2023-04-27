بحسب "فابريتسيو رومانو" وعدة مصادر مقربة، حسم أتلتيكو مدريد صفقة ضم شالار سوينجو للصيف المقبل.
المدافع التركي سينضم مجاناً لصفوف الفريق الإسباني بحسب التقارير عقب انتهاء عقده مع ناديه الحالي ليستر.
بحسب "فابريتسيو رومانو" وعدة مصادر مقربة، حسم أتلتيكو مدريد صفقة ضم شالار سوينجو للصيف المقبل.
المدافع التركي سينضم مجاناً لصفوف الفريق الإسباني بحسب التقارير عقب انتهاء عقده مع ناديه الحالي ليستر.
أعلن أودينيزي عن ضم الموهبة البرازيلية برينر من صفوف سينسيناتي الأمريكي في صفقة قال "فابريتسيو رومانو" إن تكلفتها قد بلغت 10 ملايين يورو.
Welcome Brenner 🙌 🇧🇷— Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 26, 2023
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese #BenvenutoBrenner #Brenner pic.twitter.com/7AGReXAil6
أوضح ماتيو أليماني، المدير الرياضي في برشلونة، مع "DAZN" أن ناديه لم يتواصل مع ليونيل ميسي أثناء زيارته للمدينة الكتالونية.
وأكد أليماني على أن زيارات ميسي تحصل كثيراً، ولكن لم يحدث وأن تحدث الطرفان سوياً، في ظل كثرة الإشاعات عن صفقة محتملة لعودة الأرجنتيني.
بحسب "فوتبول 365"، قد يغادر إيميل سميث روو صفوف آرسنال الصيف المقبل بسبب قلة المشاركات.
وذكر التقرير أن اللاعب ليس سعيداً بوضعه في لندن الآن، وسط اهتمام من أستون فيلا بضمه إذا سنحت الفرصة.
ذكرت "آس" أن الثلاثي نيوكاسل، آرسنال، وتوتنهام في صراع لضم رافينيا من برشلونة الصيف القادم.
جناح ليدز السابق مرشح للرحيل عقب موسم وحيد عن البلوجرانا من أجل إفساح المجال لضم ليونيل ميسي.
قالت "سكاي" إن بايرن ميونخ جاد بخصوص اهتمامه بالتعاقد مع فيكتور أوسيمين من صفوف نابولي الصيف المقبل لتعزيز خط هجومه.
وذكر التقرير أن البافاري لا يريد دفع المبالغ التي تتخطى 100 مليون يورو لضم النيجيري، وقد يعرض مهاجمه السنغالي ساديو ماني في صفقة تبادلية لتقليل قيمة الصفقة.
وأضاف التقرير أن الفكرة صعبة التنفيذ لأن نابولي يريد 150 مليوناً على الأقل لبيع نجمه، وفي نفس الوقت سيكون راتب ماني مستحيلاً على الفريق الإيطالي.