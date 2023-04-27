أوضح ماتيو أليماني، المدير الرياضي في برشلونة، مع "DAZN" أن ناديه لم يتواصل مع ليونيل ميسي أثناء زيارته للمدينة الكتالونية.

وأكد أليماني على أن زيارات ميسي تحصل كثيراً، ولكن لم يحدث وأن تحدث الطرفان سوياً، في ظل كثرة الإشاعات عن صفقة محتملة لعودة الأرجنتيني.