قالت "ريليفو" إن رئيس بي إس جي ناصر الخليفي عرض على إنتر 15 مليون يورو واستعارة دانيلو حتى نهاية الموسم للحصول على ميلان شكرينيار في يناير.
وذكر التقرير أن رئيس إنتر ستيفن تشانج وافق على الصفقة، ولكن الإدارة الفنية للنيراتزوري لم توافق على العملية.
قالت "ريليفو" إن رئيس بي إس جي ناصر الخليفي عرض على إنتر 15 مليون يورو واستعارة دانيلو حتى نهاية الموسم للحصول على ميلان شكرينيار في يناير.
وذكر التقرير أن رئيس إنتر ستيفن تشانج وافق على الصفقة، ولكن الإدارة الفنية للنيراتزوري لم توافق على العملية.
أكد "فابريزيو رومانو" عدم صحة التقارير التي تحدثت عن انضمام نيكولو زانيولو لصفوف جلطة سراي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي في تركيا.
كما أوضح مدرب بولونيا تياجو موتا بأن التقارير عن انضمام مهاجم موسى بارو لصفوف النادي التركي أيضاً ليست صحيحة.
رحل الصربي ماركو لازيتيتش عن صفوف ميلان نحو ألطاخ النمساوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
المهاجم الشاب سيلعب تحت قيادة النجم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي يدرب الفريق النمساوي في الوقت الراهن.
أعلن آينتراخت فرانكفورت عن تمديد عقد حارسه الألماني كيفن تراب حتى 2026، وذلك بعد ارتباطه بعدة أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد.
🙌✍️ We're delighted to announce that Kevin Trapp has signed a two-year extension to his contract, keeping the goalkeeper at Eintracht until 2026.#SGE I #Trapp2026— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) February 3, 2023
كشف "رودي جاليتي" عن أن حسام عوار قد توصل لاتفاق مع ريال بيتيس للانضمام لصفوف الفريق الصيف المقبل.
وينتهي عقد النجم الفرنسي الجزائري مع ليون بحلول نهاية الموسم ولم يتوصل لاتفاق مع نادي للتمديد.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن وكلاء النجم ليونيل ميسي سيجتمعون مع باريس سان جيرمان لمناقشة تمديد عقد اللاعب خلال الأيام المقبلة.
وأفاد الصحفي الإيطالي أن المفاوضات تسير بشكل طيب وأن اللاعب الأرجنتيني يتجه لتوقيع عقد جديد مع النادي الباريسي عقب انتهاء المفاوضات.