مباشرأخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يهدد ريال مدريد، وسيرجيو بوسكيتس يحسم مستقبله

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Xavi - BusquetsGetty
components:generic.liveblog.newPosts
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاTransfers
  • -

    بوسكيتس يحسم مستقبله

    أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ سيرجيو بوسكيتس يقترب من الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

    وأوضحت أنّ اللاعب لم يقرر بعد البقاء وينتظر وضوح موقف الفريق، لك حتى اللحظة فإنّ عقده ينتهي في الصيف وقد لا يجدد عقده.

  • -

    باريس سان جيرمان يستهدف فينيسيوس جونيورز

    كشفت تقارير صحفية رغبة باريس سان جيرمان في إتمام التعاقد مع فينيسيوس من صفوف ريال مدريد.

    وأوضحت أنّ النادي الفرنسي قد يتخلى عن نيمار وليونيل ميسي في الصيف، وبالتالي يرغب في جلب لاعب مثل فيني من النادي الملكي.

  • -

    تافاريس يؤكد عودته إلى آرسنال

    أكد نونو تافاريس، ظهير أيسر مارسيليا، بالمؤتمر الصحفي للقاء باريس سان جيرمان المقبل سعيه للعودة لصفوف ناديه الأصلي آرسنال الموسم المقبل.

    ويلعب الظهير البرتغالي مع النادي الفرنسي حالياً بصيغة الإعارة الموسمية، ويقدم موسماً مميزاً رفقة مارسيليا.

  • -

    جالاكسي ينقذ تشيلسي وأندري سانتوس

    علمت مصادر جول أن لوس أنجلوس جالاكسي تحرك من أجل التعاقد مع لاعب تشيلسي أندري سانتوس.

    ولا يمكن لتشيلسي ضم اللاعب لقائمته في الوقت الراهن بسبب عدم حصوله على الأوراق اللازمة، ولذا يبحث عن إعارة له بعد فشل انضمامه لبالميراس بسبب رفض الأخير شروط البلوز.

  • -

    صراع إنجليزي على نجم ماينز

    بحسب "90min"، يجذب نجم ماينز أنتون ستاخ أنظار عديد الأندية الإنجليزية عقب تألقه في الآونة الأخيرة.

    متوسط الميدان الألماني يراقبه ليفربول، وست هام، نيوكاسل، وتوتنهام بحسب التقارير من أجل ضمه الصيف المقبل.

  • -

    ليفربول يستهدف باريلا وجرافنبرخ

    قالت "لاجازيتا" إن ليفربول سيحاول الصيف المقبل التفاوض مع إنتر من أجل ضم متوسط ميدانه نيكولو باريلا.

    وفي نفس السياق، ذكرت "إكسبريس" أن ريان جرافنبرخ، لاعب بايرن ميونخ، هدف آخر للريدز من أجل تدعيم وسط الميدان.

  • -

    فيليكس يسعى للاستمرار مع تشيلسي

    أكدت "فيكاخيس" التقارير المنتشرة بخصوص مصير جواو فيليكس، ما بين الاستمرار في ناديه الحالي تشيلسي أو العودة للأصلي أتلتيكو مدريد.

    وقال التقرير إن صانع الألعاب البرتغالي يسعى للاستمرار في إنجلترا ولا يرغب بالعودة لإسبانيا من جديد في ظل خروجه من حسابات دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو.