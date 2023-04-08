قال "فوت ميركاتو" إن زلاتان إبراهيموفيتش سيغادر ميلان خلال الصيف المقبل عقب انتهاء عقده الحالي مع الفريق.
وأوضح التقرير أن إدارة الروسونيري اتخذت قراراً بعدم مد عقد النجم السويدي في ظل قلة مشاركاته بسبب الإصابة.
قال "فوت ميركاتو" إن زلاتان إبراهيموفيتش سيغادر ميلان خلال الصيف المقبل عقب انتهاء عقده الحالي مع الفريق.
وأوضح التقرير أن إدارة الروسونيري اتخذت قراراً بعدم مد عقد النجم السويدي في ظل قلة مشاركاته بسبب الإصابة.
أفاد "فوتبول إنسايدر" بوجود عزم من قبل باريس سان جيرمان لضم حكيم زياش من صفوف تشيلسي الصيف المقبل.
وكان النجم المغربي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى بي إس جي في يناير لولا تأخر حسم الصفقة من طرف البلوز.
أوضحت "سبورت 1" أن المصري عمر مرموش سيوقع عقداً مع آينتراخت فرانكفورت بداية من الصيف القادم.
وسينتقل الجناح لفرانكفورت مجاناً عقب انتهاء عقده مع فولفسبورج، وكشف التقرير عن خضوعه بالفعل للفحص الطبي بناديه الجديد.
أكد "فابريزيو رومانو" على عزم مانشستر يونايتد تمديد عقد لاعبه فاكوندو بيليستري على الرغم من قلة مشاركاته الموسم الجاري.
وأوضح التقرير أن الإدارة والمدرب إريك تين هاج يعجبهم تطور الجناح الأوروجوياني الشاب، وسيتم عرض عقد طويل الأمد عليه.
بحسب "موندو" يراقب برشلونة تطور نجمه الشاب السابق تشافي سيمونز في هولندا بصفوف بي إس في.
وذكر التقرير أن في حال قرر برشلونة إعادة لاعبه السابق فسيواجه عقبة المبلغ الذي يقارب 30 مليون يورو المحدد كسعر له من قبل ناديه.
قالت "موندو" إن ليتشي أصبح مطالباً بدفع نصف مليون يورو إلى برشلونة بفضل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عقب لقاء نابولي الجمعة.
مشاركة أومتيتي كانت رقم 15، الأمر الذي بحسب التقرير قد فعل بنداً بالحصول على المبلغ كمكافأة بحسب الاتفاق وقت إعارة قلب الدفاع الصيف الماضي.
قالت "SER" إن باريس سان جيرمان قرر دخول سباق التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام في الصيف المقبل.
وارتبط الإنجليزي الشاب بالثنائي ريال مدريد وليفربول، مع أنباء عن تفوق للأخير على العملاق الإسباني، مع اهتمام مانشستر سيتي أيضاً بإعادة اللاعب إلى إنجلترا.