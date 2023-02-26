أوضحت "فيكاخيس" أن ريال مدريد وبرشلونة أعادا إحياء الاهتمام بنجم ألمانيا وباير ليفركوزن الشاب فلوريان فيرتز.
اللاعب الذي تعافى مؤخراً من إصابة قوية على مستوى الركبة عاد للمشاركة والتألق بشكل دائم مع ناديه الألماني.
أوضحت "فيكاخيس" أن ريال مدريد وبرشلونة أعادا إحياء الاهتمام بنجم ألمانيا وباير ليفركوزن الشاب فلوريان فيرتز.
اللاعب الذي تعافى مؤخراً من إصابة قوية على مستوى الركبة عاد للمشاركة والتألق بشكل دائم مع ناديه الألماني.
أكدت "لاجازيتا" أن مصير أوليفييه جيرو هو البقاء والتمديد مع ميلان عقب ترحيب اللاعب بتوقيع عقد جديد حتى 2024.
وفي سياق متصل، قالت "صن" إن اللاعب قد يرحب بالعودة إلى إنجلترا بعد ربطه بوست هام وكريستال بالاس مؤخراً.
أفاد "90min" بوجود اهتمام إنجليزي متزايد من قبل عدة أندية بضم راني خضيرة، متوسط ميدان أونيون برلين.
تألق شقيق سامي خضيرة الأصغر هذا الموسم جذب أنظار ليفربول، نيوكاسل، توتنهام، وولفرهامبتون، ووست هام بحسب التقرير.
كشفت "تايمز" عن وجود مخططات من باريس سان جيرمان لبيع أحد الثلاثي نيمار، ليونيل ميسي، أو كيليان مبابي الصيف القادم.
التخلي عن أحد أضلاع الخط الأمامي سببه قواعد اللعب النظيف والضغط الكبير على النادي الفرنسي مؤخراً من يويفا لموازنة أموره المالية.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن البرازيلي الشاب أندريه سانتوس سينتقل لصفوف فاسكو دا جاما على سبيل الإعارة.
وبتلك الصفقة سينجح البلوز في العثور على فريق لسانتوس الذي لا يمكنه دخول إنجلترا بعد لعد استيفاء الأوراق اللازمة.
ذكر "إكريم كونور" وكذلك "لاجازيتا" أن تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة مهتمون بنجم إنتر مارسيلو بروزوفيتش.
وأضاف التقرير أن تألق هاكان تشالهان أوغلو مؤخراً في مركز الكرواتي قد يفتح الباب لبيعه في الصيف المقبل.