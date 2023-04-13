ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر قد رفض ضم نابي كيتا مجاناً الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ليفربول.
وأوضح التقرير أن راتب الغيني المرتفع وتكرر إصاباته السبب وراء عدم تشجع النيراتزوري لضم متوسط الميدان.
ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر قد رفض ضم نابي كيتا مجاناً الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ليفربول.
وأوضح التقرير أن راتب الغيني المرتفع وتكرر إصاباته السبب وراء عدم تشجع النيراتزوري لضم متوسط الميدان.
كشف "فلوريان بلاتنبرج" أن لايبزيج هو آخر الأندية المهتمة بضم فلوريان بالوجن، نجم آرسنال المتألق في صفوف ريمس الموسم الجاري.
وذكر التقرير الخاص بصحفي "سكاي" أن لايبزيج مستعد لدفع المبلغ المقدر في حدود 40 مليون يورو كثمن للإنجليزي الشاب الصيف القادم.
كشف "Santi Aouna" أن الثلاثي ليفربول، آرسنال، ومانشستر يونايتد مهتمون بضم ريان جرافنبرخ الصيف المقبل.
وعانى الهولندي الشاب في موسمه الأول مع بايرن ميونخ من عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية بشكل دائم، مما فتح الباب لتقارير رحيله.
ذكرت "فوت ميركاتو" أن ويلفريد زاها يملك سوقاً كبيرًا في البوندسليجا الألمانية حال قرر عدم تمديد عقده مع كريستال بالاس.
وأفاد التقرير بأن الجناح الإيفواري مطلوب في بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند إذا قرر الرحيل مجاناً في الصيف القادم.
قالت "موندو" إن أنسو فاتي تلقى عروضاً من بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، وتوتنهام في الآونة الأخيرة، ولكن النجم الشاب رفضها جميعاً.
وأوضح تقرير الصحيفة الكتالونية أن المهاجم الشاب عازم على إثبات نفسه في صفوف برشلونة ويرفض المغادرة الصيف المقبل.
أعلن آينتراخت فرانكفورت رسمياً عن رحيل دايتشي كامادا بحلول نهاية الموسم بعد قرار الياباني عدم تمديد عقده.
وتم ربط متوسط الميدان مؤخراً ببوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى الثنائي الإسباني أتلتيكو مدريد وبرشلونة في صفقة انتقال مجاني.
كشفت "بيلد" عن وجود محاولات من كيليان مبابي لإقناع مواطنه راندال كولو مواني بالانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان.
بي إس جي أحد الأندية في قائمة طويلة من المهتمين بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب لآينتراخت فرانكفورت، والتي تضم بحسب التقارير مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.
قالت "موندو" إن إيلاش موريبا الذي يلعب مُعاراً مع فالنسيا من صفوف لايبزيج قد يتم بيعه من جديد الصيف المقبل، وسط اهتمام من ميلان.
وذكر التقرير أن عملية بيع اللاعب الغيني الشاب قد تعود بالنفع على ناديه القديم برشلونة بسبب بند وقت بيعه إلى لايبزيج يتحصل بموجبه الفريق الكتالوني على نسبة من أرباح البيع تقدر في حدود 10 بالمائة.