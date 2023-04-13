قالت "موندو" إن أنسو فاتي تلقى عروضاً من بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، وتوتنهام في الآونة الأخيرة، ولكن النجم الشاب رفضها جميعاً.

وأوضح تقرير الصحيفة الكتالونية أن المهاجم الشاب عازم على إثبات نفسه في صفوف برشلونة ويرفض المغادرة الصيف المقبل.