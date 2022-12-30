دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في محادثات مباشرة مع بنفيكا من أجل التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط الفريق في شهر يناير.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن تشيلسي لا يريد دفع الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو على دفعة واحدة، ويفضل شراء الدولي الأرجنتيني على دفعات مالية مُقسمة.

وأشار رومانو إلى عدم وجود أي عروض في الوقت الحالي من ليفربول أو مانشستر يونايتد، مع ترحيب إنزو بالانتقال إلى تشيلسي.