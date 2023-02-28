مباشرأخبار الانتقالات | إنتر يفكر في كاريوس والأرجنتين تجدد لسكالوني!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Loris Karius Newcastle 2022-23Getty Images
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    الأرجنتيني تجدد عقد سكالوني

    أعلن الاتحاد الأرجنتيني عن تجديد عقد المدرب ليونيل سكالوني حتى عام 2026 وكأس العالم القادمة التي تقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

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    برشلونة يريد ألفاريز

    بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" فنادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات جوليان ألفاريز من صفوف مانشستر سيتي، رغم ورود تقارير عن تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

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    صراع بين ليفربول وتوتنهام على باريلا

    بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو ويب"، فالثنائي ليفربول وتوتنهام يتصارعان في الوقت الحالي على ضم اللاعب نيكولو باريلا من صفوف إنتر الإيطالي.

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    أبراهام يعود إلى مخططات تشيلسي

    أوضح موقع "فوتبول إنسايدر" أن نادي تشيلسي يخطط إلى إعادة اللاعب تامي أبراهام لاعبه السابق الذي يرتدي قميص روما في الوقت الحالي.

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    إنتر يفكر في كاريوس

    كشف موقع "إف سي إنتر نيوز" أن نادي إنتر قد يفكر في ضم اللاعب لوريس كاريوس لصفوفه في الصيف المقبل قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي قي ظل اعتزال أسمير هاندانوفيتش بنهاية الموسم.