أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن مستقبل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة يتوقف على اللعب المالي النظيف.

وقال خلال حديثه عن مستقبل اللاعب:"لا يزال من المبكر أن نحسم ما سيحدث مع ديمبيلي، قواعد اللعب المالي النظيف ستكون حاسمة لبرشلونة، لكنهم يريدون تجديد عقده".

وأشار خلال حديثه إلى عدم وجود أي عروض من أندية الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي.