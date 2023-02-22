كشف موقع "CaughtOffside" الإنجليزي عن ظهور بعض الشكوك حول مستقبل المدرب يورجن كلوب مع ليفربول بعد السقوط أمام ريال مدريد 5/2 في دوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن إدارة الريدز تستهدف إمكانية التعاقد مع يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ بدلًا منه في أقرب فرصة ممكنة.