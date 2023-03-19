ناقش الإيطالي كارلو أنشيلوتي التقارير التي تحدثت عن مستقبله كمدرب لريال مدريد، وإذا كان سيستمر مع الفريق أم لا، وذلك على هامش مؤتمر الكلاسيكو.

وقال أنشيلوتي: "النادي سيقرر، أتمنى الاستمرار مدى الحياة هنا، ولكن هذا الأمر مستحيل، إذا طلبوا مني البقاء لثلاثة أشهر سأفعل، وإذا طلبوا ثلاث سنوات سأفعل أيضاً".